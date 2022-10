F abrice ainda não teve coragem de ligar para casa. Não quer nem consegue contar aos pais que o irmão mais novo morreu há dois meses a caminho de Ceuta com ele. “Não os quero preocupados, não quero que me peçam para voltar. Quero e vou chegar à Europa.”

Chegou a Marrocos há vários meses, saiu de casa em 2018. “Vim a andar.” Foram tantos dias que Fabrice já só é capaz de contar o tempo da travessia em meses. “Foram muitos, oito só para entrar na Argélia. Num sítio levaram-nos para a prisão e tentaram extorquir dinheiro à nossa família porque achavam que éramos ricos. Deixaram passar uns três meses. Como não receberam dinheiro, fomos libertados.” A seguir continuaram a andar. “Noutros países trabalhámos em quintas de tomate ou na construção para termos dinheiro para comer e seguirmos o nosso caminho.” Fabrice fala da rota até Marrocos sempre no plural: ele e o irmão mais novo. O que morreu e os pais ainda não sabem.

Bidills, 32 anos, é o vizinho de Fabrice em Ceuta, dorme num outro buraco entre os blocos de cimento. “Estou muito triste com vocês.” Aqui o “vocês” são os europeus. “Por que razão a Europa paga a Marrocos para fechar as fronteiras?” A seguir repete a pergunta. E depois: “Nós somos um negócio para Marrocos e para a Europa. Os marroquinos nunca me deixaram passar e no dia 18 até a polícia me veio dizer que a fronteira estava aberta. Claro que foi a minha oportunidade e não sei o que se passou, mas não tenho dúvidas de que nós somos uma peça do negócio e isso deixa-me triste.”

Bidills nasceu na Libéria (a 3.295 km de Ceuta), numa aldeia onde muito poucos aprendem a ler e escrever. “Fui eu que fiz isto.” Bidills aponta para um mural onde se lê “Africa black as white”. “Nós somos iguais aos brancos, temos as mesmas capacidades, só não temos as mesmas oportunidades.” Pintou, escreveu e desenhou a frase por onde pode. “Em Marrocos não nos veem como humanos. Preferem dar comida a um gato vadio do que a um africano. Prefiro a morte a voltar. Dormíamos à noite e às 23h a polícia aparecia e levava-nos para outra cidade. Não se dorme em Marrocos.”