Portfólio de Tiago Miranda

Texto de Raquel Moleiro

junho de 2025

As mesquitas e os lugares de culto muçulmano multiplicaram-se com o aumento em Portugal da imigração oriunda de países islâmicos. Só na Grande Lisboa há meia centena, concentrada no centro da capital, linha de Sintra-Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Margem Sul. Passam quase incógnitos, instalados em garagens particulares, caves, lojas comerciais, armazéns, minimercados, parques de estacionamento ou prédios degradados.



Muitas denunciam-se apenas por terem à porta múltiplos pares de sapatos e mochilas amarelas ou verdes de estafetas que entregam comida. Ou através de letreiros modestos de papel presos com fita-cola. Mas lá dentro, mesmo nas mais simples, há uma zona para a ablução (lavagem dos pés, mãos, braços e rosto antes da oração) e espaço limpo para rezar, em comunidade, virados para Meca.



O número é aproximado porque não existe um registo formal, apenas diferentes listas parcelares que vão sendo feitas pelas associações e organizações muçulmanas presentes em Portugal, para informação dos imigrantes que chegam ao país ou que se deslocam ao sabor do trabalho. O Expresso cruzou-as e contabilizou 51 na Grande Lisboa.



Ao colocá-las num mesmo mapa, as localizações sobrepõem-se, sem surpresa, às zonas de residência de grande parte da comunidade migrante oriunda do subcontinente indiano e de África, principalmente do Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão, Guiné-Bissau, Moçambique, Marrocos e Senegal. E sofrem da mesma escassez de espaço e condições que muitos crentes têm nos quartos e casas onde moram. Nas moradas lê-se Reboleira, Damaia, Cacém, Mercês, Galinheiras, Colina do Sol, Póvoa de Santo Adrião, Laranjeiro, Vale da Amoreira, Portela, Forte da Casa, Quinta do Mocho ou Palmela.



Durante o mês do Ramadão, que terminou no fim de março, fomos convidados a entrar em alguns dos templos da Grande Lisboa. Do mais simples à imponente mesquita central. E também na prisão de Tires e numa empresa com espaço interreligioso. A fé não escolhe lugar.