Turismo Até quando vai ser um luxo ter uma casa para habitar? Cada vez mais ter dinheiro para comprar ou arrendar casa na zona litoral do país e, particularmente, em Lisboa e Porto é um luxo e um direito de poucos. O Governo responde com o programa “Mais Habitação” e promete 26 mil novas casas para habitação acessível até 2030. Contudo, o aumento dos preços da construção e a falta de mão de obra são "uma pedra no sapato". Conheça o retrato atual do mercado da habitação em Portugal em 2:59 segundos