Hoje em dia teve de mudar algumas coisas na sua vida: fez menos viagens do que o esperado e come menos carne vermelha, tendo até adotado “diferentes hábitos no supermercado”. Aliás, no Brasil - país que tem, tradicionalmente, taxas de inflação elevadas – entrava no supermercado e saía com um carrinho cheio para o mês. Em Portugal essa prática perdeu-se, passando a ir todas as semanas às compras, mas vê-se agora a ser empurrado para os velhos hábitos.



Apesar de tudo, não quer voltar para o Brasil, sente que fechou essa “etapa” da sua vida. E também não se vê a ir para fora - gosta de Portugal, com o seu lado bom e o seu lado mau.