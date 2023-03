Turismo Alojamento local disparou e estas são as regiões com números mais altos. E agora, com o travão do Governo? Pandemia abrandou o ritmo, mas não travou o sector do alojamento local, que já voltou a bater recordes. Quantos registos existem hoje no país? E onde? Sector está agora em suspenso, à espera das medidas do pacote “Mais Habitação” do Governo, que vão ser apresentadas esta quinta-feira. O que se segue? Jornalismo de dados em dois minutos e 59 segundos para explicar o mundo