50 Anos, 50 Restaurantes

Se a gastronomia é cultura e, como tal, um símbolo da identidade do país, os restaurantes assumem-se como espelho da sociedade, palco de movimentos de mudança, divulgadores de tendências e até de afirmação internacional. Para comemorar os 50 anos do Expresso, viaje connosco através dos restaurantes que marcaram as últimas décadas em Portugal

Por Pedro José Barros