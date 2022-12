Alguns anos antes de ser inaugurada a autoestrada do Sul, que liga Lisboa ao Algarve, a família Lança abriu uma pequena garagem de mecânica na zona da Mimosa, Alentejo. António, filho com jeito para os motores, viria a revelar-se também um visionário nos negócios: instalado na margem de uma estrada de alcatrão retalhado, com poucas zonas de ultrapassagem e intenso tráfego, sobretudo no verão, os acidentes sucediam-se - e o negócio crescia. As avarias pediam as mãos experientes deste homem, hoje com 65 anos, que apostou depois na compra de um reboque. “Estou ligado 24 horas por dia. Se não for eu, vai um dos meus funcionários, seja que hora for”, diz ao Expresso, à boca da garagem, boné na cabeça e a pele escurecida pelo óleo.

Estamos no IC1 – acrónimo para Itinerário Complementar – que liga Caminha, a norte do País, até ao Algarve. Durante décadas foi por esta estrada que milhões de portugueses, em férias ou trabalho, cruzavam Portugal de norte a sul. Dos turistas, António Lança guarda uma teoria em jeito de brincadeira: “à ida para baixo [quando a A2 abriu], passou a ir tudo pela autoestrada. No regresso, de carteira vazia, restava-lhes a nacional, que sempre fica mais em conta.” Claro que três décadas de trabalho, numa estrada que já foi conhecida por “cemitério dos automóveis”, nem tudo são boas recordações. Dos seus infames serviços ainda sobram restos nas traseiras da oficina: uma carrinha branca, de metal retorcido, cuja marca intrigaria o maior conhecedor das quatro rodas. “É uma Citroen Berlingo”, diz-nos António. “Entre as rodas da frente e as de trás não existe mais de um metro.”

“Aqui a 150 metros estava um camião parado e atrás vinha um meu colega, mecânico, logo seguido de outro TIR que embateu na carrinha. Pumba”, desabafa o homem, desfiando histórias de tragédias umas atrás das outras. “Um dia estava aqui muito nevoeiro, houve um senhor que parou no meio da estrada e eu pedi-lhe para encostar na berma. Não fez caso, foi ao café, ignorou-me. Veio outro carro, deu-lhe um toque, e a seguir outro. Resultado: 14 carros envolvidos num choque em cadeia. Tive de ir a correr até lá acima avisar os carros que vinham para abrandar, não se via nada. O rapaz da Berlingo morreu. É triste”, lamenta, apontando para um pinheiro não muito longe de onde nos encontramos. “Está a ver as marcas no tronco? Foram quatro de uma vez.”

Uma parte considerável da sinistralidade a caminho do Algarve reduziu-se graças à construção da A2. Conhecida como autoestrada do Sul, é a segunda maior via deste género em Portugal, com quase 240 quilómetros de extensão. E a sua utilização não serve apenas para quem procura o sol algarvio e uns dias de férias. Ligando a capital ao Algarve, serve também as regiões do Alentejo Litoral, Alentejo Central e o Baixo Alentejo. Numa publicação sobre a história das autoestradas em Portugal, a Brisa escreve sobre a A2: “destaca-se pelas suas funções e grandeza do empreendimento, que permite a ligação de Lisboa às principais capitais europeias, ao mesmo tempo que permite a ligação a diversas vilas e cidades alentejanas”.

Se a A2 aproximou o sul da capital, também é certo que a antiga nacional número 1 – hoje Ic1 – ainda continua a atrair todo o tipo de automobilistas. Camionistas, pequenas carrinhas de serviço, motos e não só: enquanto conversamos com António Lança, vemos passar na berma da estrada, a uma velocidade considerável, uma bicicleta adaptada. Mais à frente, já de carro, seguimos cuidadosamente o ciclista, percebendo depois que se tratava de um atleta paralímpico. Flávio Pacheco utiliza uma bicicleta com pedais adaptados às mãos. Vítima de um brutal acidente de moto, que obrigou à amputação da perna – ocorrido não muito longe do local onde nos encontramos - o ciclista preparava a participação nos Jogos Paralímpicos deste ano, no Canadá. Perigoso? “Sim, especialmente nos meses de julho e agosto, por causa dos turistas. No inverno é mais calma, porque são pessoas de trabalho que passam diariamente e todos me conhecem. Infelizmente não tenho muitas alternativas porque são estradas sem berma. Numa emergência que surja, não tenho uma escapatória possível.”

Após o acidente, há sete anos, Flávio Pacheco foi desafiado por um amigo para o desporto paralímpico. Uma forma de se manter em forma física, mas sobretudo psicológica. Funcionário numa bomba de gasolina dos arredores, começou por brincadeira, mas o assunto tornou-se sério: saiu-se bem na Taça de Portugal, entrou para a equipa do Sporting, e tem lugar na seleção olímpica nacional desde 2018. Aqui, nesta estrada que segue paralela à A2, Flávio treina sobretudo os sprints, o que explica o facto de o termos visto passar como uma bala. “Treino sempre aqui ou na serra, para ensaiar os contra-relógios, nove vezes por semana, mas a idade já começa a pesar”, conta-nos na berma, interrompendo o discurso à passagem dos camiões mais ruidosos.