O gráfico mostra os dez países, em cada momento da história, com maior número acumulado de vítimas mortais em sismos e em outras catástrofes naturais associadas — como tsunamis ou erupções vulcânicas resultantes do abalo inicial —, de 1900 à atualidade. A Turquia está desde o início no grupo dos países mais afetados pelos terramotos e ocupa, desde fevereiro de 2023, a 8.ª posição. A contagem das vítimas mortais deste último evento, sentido a 6 de fevereiro de 2023, ainda não estava fechada à data desta publicação. Estima-se que esteja perto de 41.000 — e esta projeção supera o número de vítimas de todos os sismos anteriores registados na Turquia. Será sempre preciso esperar pelo fecho da contagem oficial e confirmar o número de vítimas turcas e sírias para o qualificar como o pior sismo da Turquia. Certo é estar entre os mais mortíferos daquele região — a OMS considerou-o "o pior desastre natural na Europa" do último século. Na Turquia terão morrido mais de 135 mil pessoas em 95 sismos, no período em análise. Em 1939, um sismo com a mesma magnitude do que afetou agora a Turquia e a Síria — 7,8 na escala de Richter — provocou a perda de 33 mil vidas, em Erzincan. Em 1999 — o ano com mais eventos registados no país —, um terramoto sentido a 17 de agosto fez 17 mil mortes, num dos cinco grandes abalos sentidos nesse ano. Desde 1900 morreram no mundo perto de 2,4 milhões de pessoas em 1118 sismos em 105 países. A China tem o registo do evento mais dramático: 242 mil mortes, resultantes de um sismo, de magnitude 7,5 na escala de Richter, que afetou a cidade de Tangshan, a 28 de julho de 1976.

No registo internacional de desastres The Emergency Events Database — EM-DAT estão identificados mais 159 sismos com uma magnitude igual ou superior à sentida na Turquia e na Síria, mas apenas 11 países registam mais vítimas. O abalo mais potente é registado no Chile, a 22 de maio 1960, com uma magnitude superior a 9,5 na escala de Richter. As ondas tsunami chegaram ao Japão e à Nova Zelândia e mataram 61 pessoas no Havai. No Chile morreram 6 mil pessoas. A EM-DAT foi criada em 1988 pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED). Tem mais de 22 mil registos internacionais de grandes desastres naturais desde 1900 à atualidade. O primeiro registo português é de 23 de abril de 1909 e menciona um sismo em Benavente, Ribatejo, onde morreram 30 pessoas. Portugal tem mais três registos sísmicos. O sismo mais forte foi a 28 de fevereiro de 1969 — com magnitude 8 na escala de Richter. Os outros dois registos são de sismos sentidos nos Açores, no grupo central do arquipélago. Em 1980, um sismo, com magnitude 7,2 na escala de Richter, fez 69 vítimas e, mais recentemente, em 1998, outro abalo fez dez mortes.

O gráfico em cima mostra o total anual de mortes causadas por terramotos. O sismo de Tangshan (China) potencia 1976 como o ano com mais mortes, mas só nesse ano houve mais 17 sismos com vítimas — Guatemala (23.000), Filipinas (6000) e Turquia (3840) são os mais significativos. O início deste século, entre 2001 e 2010, fica marcado pela década com mais vítimas mortais em terramotos nos dados do registo internacional de desastres. No total morreram 680.151, em 164 sismos. Destacam-se pela gravidade o sismo que afetou a Indonésia e mais 11 países, a 26 de dezembro de 2004 — que provocou mais de 226 mil vítimas —, e o do Haiti, em 2010, com 222.570 mortes. Estes dois eventos colocam o Haiti e a Indonésia nas 2.as e 3.as posições dos países mais afetado a nível global (gráfico inicial).