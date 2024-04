EPISÓDIO 1

Fernando José Salgueiro Maia (1944-1992)

Fernando Salgueiro Maia foi a primeira cara do 25 de Abril. Foi ele quem venceu a fraca resistência do regime ditatorial, no Terreiro do Paço, e foi ele quem cercou o quartel do Carmo, onde estava Marcelo Caetano. Tudo sem provocar vítimas, como era sua prioridade. Quem foi este homem que sempre sonhou ser oficial do Exército, combateu em África, deu a cara pela revolução no terreno e, depois do 25 de Abril, recusou mais protagonismo?