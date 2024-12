O hospital de Catió tem um ar deteriorado, dado pela fachada verde danificada e pelos panfletos já meio-desfeitos do tempo pandémico. Ao fim da manhã, com o calor a atingir o clímax do dia, muitas pessoas abrigam-se no átrio, à sombra.

Do lado direito fica a maternidade, resumida a um corredor com alguns quartos pequenos. “Está subdimensionada, é preciso ampliar”, diz prontamente o enfermeiro Ulil Balol, numa visita guiada conspurcada pelos gritos de uma mulher a dar à luz. Ouvem-se por todo o lado, perante a indiferença de todos. Dos enfermeiros, que mantém os afazeres. Das três outras mulheres, num quarto ao lado, com bebés em camas muito próximas, que se mantêm a olhar os recém-nascidos, como quem tenta decorar-lhes os traços.

Do lado oposto do edifício está a pediatria. Um corredor vazio, um quarto com crianças doentes e outro com duas “mães canguru”. Uma delas é Sanho, de 23 anos, que repousa na cama oito com o primeiro filho, “macho”, encostado ao peito da mãe, com uma coleção de mantas a envolvê-lo. Apesar de só estar programado para nascer a 11 de março, quis o destino que nascesse a 20 de janeiro, o dia em que morreu o herói nacional da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral. E ali, sem eletricidade, não há forma de pôr as incubadoras a funcionar. O calor do corpo de Sanho tem de substituir uma máquina o melhor que pode.

Uma mulher faz "canguru" com o filho bebé, no Hospital de Catió. Danilo Vaz Uma mulher faz "canguru" com o filho bebé, no Hospital de Catió. Danilo Vaz

Assim que chegam ao hospital, Cristina e Ana avançam para uma sala cheia de profissionais que as esperam, onde vão apresentar os novos medicamentos e as situações em que serão usados. Nós seguimos com Ulil, o enfermeiro chefe de Catió, que logo explica como foi no início, em 2013, quando o PIMI nasceu e o seu trabalho consistia em ir às tabancas mais remotas explicar que as consultas e os exames passariam a ser gratuitos para grávidas e crianças até aos cinco anos. E qual era a realidade nessa altura.

“As pessoas tinham de pagar tudo, as consultas, os medicamentos... E como as famílias são mesmo pobres nas tabancas, pagar nem que fossem mil francos (cerca de 1,50 euros) por uma consulta era muito difícil”, conta. Mais o transporte, informal, que as levaria aos cuidados de saúde. Muitas evitavam os hospitais por não terem dinheiro, numa sociedade onde a maioria das famílias vive da venda dos produtos que cultiva. Só aos poucos, com a insistência dos profissionais de saúde, é que começou a ser notada uma mudança no comportamento das comunidades.

“Ir ao hospital era um tabu, um mito.” Havia quem acreditasse que só por atravessar o rio para uma consulta a grávida morria, diz-nos. Ulil costumava atirar uma mentira piedosa para os convencer. Dizia que os bebés que nascem no hospital são mais espertos do que aqueles que nascem em casa. “Quem é que não gosta de ter um filho Presidente da República ou doutor?”, confessa, num encolher de ombros, com o som de fundo de um choro de criança.

Quando o projeto PIMI nasceu, em 2013, parte do diagnóstico foi rápido. Se os hospitais não tinham condições, tinham de ter. Se os recursos humanos não tinham formação suficiente, tinham de ser formados. Se não havia medicamentos, tinham de ficar disponíveis. Se as pessoas não tinham dinheiro, tinha de existir uma política de gratuitidade. Por isso, as primeiras medidas consistiram em formar profissionais, tornar todos os atendimentos sem custos e encher os hospitais de material e de medicamentos – uma espécie de Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as grávidas e crianças da Guiné-Bissau.

Mas rapidamente se percebeu que os desafios eram muito maiores. No país que se declarou unilateralmente independente de Portugal há 51 anos (independência que seria reconhecida um ano depois, em 1974), ainda há um Estado por criar. Muita da vida fora dos hospitais também opera para dificultar a chegada de quem precisa. A cada passo, vários obstáculos.

Desde logo, questões culturais que, por exemplo, impedem as pessoas de doarem sangue, algo crítico quando quase metade das mortes maternas acontecem devido a hemorragias pós-parto. “Nem as pessoas estão habituadas a doar, nem existiam bancos de sangue no país. Apenas um, na capital, Bissau”, ilustra Ahmed Zaky, médico e diretor de projetos do Instituto Marquês Valle Flôr (IMVF), a organização não governamental que opera no terreno o projeto financiado pela União Europeia. Uma das tarefas do PIMI foi espalhar mais bancos pelo país. Para isso, devido à falta de luz nos hospitais, foi preciso encomendar dos poucos aparelhos no mundo que funcionam através de painéis solares, em vez de eletricidade.