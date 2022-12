Combustíveis Dos lucros que caem do céu à fatura que se ergue na bomba No último ano os preços dos combustíveis atingiram valores recorde, e o gasóleo ficou mais caro que a gasolina. Mas os impostos também baixaram e os números em Portugal não estão desalinhados de Espanha nem da média europeia. É um negócio de largos milhões de euros, muitos deles caídos do céu