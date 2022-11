As fomes que atingiram a URSS a partir de 1931 foram resultado direto das políticas económicas adotadas desde o final de 1929 — coletivização, requisição de cereais e gado para financiar a industrialização, perseguição aos agricultores que não quisessem participar em cooperativas, entre outras medidas que fizeram baixar a produção de forma drástica, como, de resto, já tinha acontecido noutras zonas da URSS assim que se deu início à expropriação bolchevique depois da Revolução de 1917.

Nova política, velha política

Vladimir Lenine, líder da Rússia entre 1917 e 1924 (URSS depois de 1922) fora testemunha dessas políticas e, em março de 1921, decidiu arredondar as arestas mais duras das leis de expropriação e coletivização em vigor. Voltou a conceder alguns direitos de exploração privada aos agricultores. Chegava a era da Nova Política Económica (NEP, na sigla inglesa), que acabou com a prodrazvyorstka (requisição obrigatória de cereais) e implantou antes o prodnalog (imposto sobre os agricultores, pagável em produtos agrícolas).

Já o seu sucessor, Josef Estaline, chegou ao poder (1924) com objetivos praticamente antitéticos. Com a recém-formada União Soviética envolta numa crise económica avassaladora, Estaline não podia deixar o seu próprio círculo passar fome. Havia que alimentar Moscovo, os membros do Politburo e todo o aparelho estatal. Além disso, o líder da URSS queria uma sociedade industrial — não agrícola — e serviu-se da milagrosa fertilidade dos solos ucranianos para extrair os cereais de grande qualidade que vendeu no estrangeiro, mesmo durante os meses em que a fome foi mais aguda.

A relativa autonomia cultural e económica da Ucrânia passou de ser considerada condição essencial à preservação da URSS unida para ser vista como ameaça que poderia fazer reemergir, a qualquer momento, mais revoltas pela independência ucraniana, como as várias que se tinham sucedido desde o início do século. Temendo o fim da União Soviética, Estaline começou a conjeturar formas de sangrar essa seiva insurgente que resistia na Ucrânia e que ele acreditava residir principalmente entre os membros do campesinato.

“Nenhum deles tinha culpa de nada; mas pertenciam a uma classe que tinha culpa de tudo”

Ilya Ehrenburg, escritor russo, 1934

Por esta altura tiveram início os chamados "Planos Quinquenais" (o primeiro funcionou entre 1928 e 1932), cujo objetivo era fomentar a criação de uma sociedade maioritariamente industrial, financiada pela venda de cereais e produtos agrícolas ao estrangeiro.

Estes planos reverteram a NEP de Lenine e passou a ser incentivada a criação de kolkozes (quintas coletivas), que resultaram da fusão de pequenas explorações. Os maiores proprietários foram apelidados kulaks, ou "punhos", numa tradução literal, pedras na progressão do grande arado socialista, e acusados de sabotar os planos de coletivização por não aceitarem entregar as suas terras, os seus cereais, os seus animais. Na verdade, dali a poucos meses, haveriam de aceitar a bem ou mal, como todos.

“Não és membro da cooperativa! Inscreve-te imediatamente!” 1927-1928. Heritage Images/Getty Images “Não és membro da cooperativa! Inscreve-te imediatamente!” 1927-1928. Heritage Images/Getty Images

“O Holodomor foi uma opção. Foi um crime de um regime totalitário. Estaline entendeu que a construção do império soviético seria impossível sem o envolvimento, o esforço, o trabalho dos ucranianos, só que os ucranianos não eram grandes entusiastas do império e há muito que lutavam para não perder as suas próprias identidade e cultura. Moscovo não era então, nem é agora, o centro do mundo para os ucranianos; nós não queríamos então, e não queremos agora, ser russificados. Houve várias revoltas nos anos antes do Holodomor contra as medidas económicas soviéticas, e Estaline apercebeu-se de que tinha de controlar a Ucrânia de alguma forma, porque não seria possível manter o seu poder e a própria URSS sem a Ucrânia”, diz ao Expresso Ivan Petrenko, diretor do Instituto de Investigação para o Holodomor, parte integrante do Museu do Holodomor, em Kiev.

A coletivização estava a ser um êxito, disso não havia dúvidas. Em dezembro de 1929, já 4.311.000 agregados familiares estavam organizados em coletivos agrícolas. Ao milhão de domicílios incluídos na primeira vaga de adesões, em 1 de junho desse ano, seriam adicionados outros 3.311.000 entre julho e dezembro. Em seis meses, estavam coletivizados quase 25 milhões de pessoas, de uma população total de agricultores perto dos 125 milhões. Um quinto do campesinato. A 20 de fevereiro de 1930, o partido anuncia números ainda mais impressionantes: a coletivização atingira 50% de todas as famílias camponesas.

A requisição forçada de cereais não é posterior ao esforço de coletivização. Começa antes, mais ou menos a meio do ano de 1929. O requerimento em si não era novidade. Novo era o facto de estar a ser instituído como medida permanente, e não apenas como emergência. Cada quinta passou a ter as suas metas de colheita, mas os camponeses, que exploravam individualmente as suas terras, também tinham as suas. Era o regresso da tal prodrazvyorstka com que Lenine quisera acabar. Era agora Estaline quem ressuscitava as práticas próprias dos czares da Rússia imperial, que os bolcheviques tanto tinham lutado para derrubar.

Liquidar o kulak

A ideia subjacente era clara: dizimar os kulak como classe social, dissera o próprio Estaline a um grupo de académicos marxistas, meses antes. Até então, mesmo os camponeses com mais posses, mais terras, mais gado, tinham autorização para ingressar as quintas coletivas, caso o desejassem. Mas o líder da União Soviética não queria, ou achava que não precisava, da sua colaboração. No sentido de reforçar quer as requisições quer a punição aos kulaks, o Politburo aprovou a criação de uma comissão de 21 membros, divididos em oito subcomissões, que iriam ocupar-se das diferentes fases da coletivização forçada — incluindo a vigilância destes proprietários.

Porém, o projeto que foi aprovado em plenário não era do agrado de Estaline, que o julgou condescendente, precisamente, com os kulaks. Como explica no livro “Pobreza, Riqueza, Ditadura, Democracia: Escassez de Recursos e as Origens da Ditadura” o académico Jack Barkstrom (1944-2018), o decreto dividia esta classe de camponeses “abastados” (posse de dois cavalos e/ou duas vacas era a medida de avaliação em vigor) em três categorias. Para cada uma Estaline instituiu um castigo específico, mais severo do que aquele que tinha sido inscrito no decreto original.

“Kulak sanguessuga: “O que é que a mim me importa a fome?” Coleção Privada Heritage Images/Getty Images “Kulak sanguessuga: “O que é que a mim me importa a fome?” Coleção Privada Heritage Images/Getty Images

Os mais perigosos de todos eram os que se envolviam em atividades subversivas, ou seja, camponeses que organizavam revoltas. Para esses (cerca de 60 mil agregados, estimou o partido), Estaline estabeleceu a pena de morte como castigo máximo, mas a prisão também estava autorizada. Para o segundo grupo (150 mil agregados), os que mostravam objeções à forma como a coletivização era feita ou reclamavam contra a quantidade de cereais exigida seriam enviados para regiões distantes como a Sibéria, Cazaquistão ou montes Urais. Ao último grupo pertenciam cerca de 800 mil agregados, os que tinham aceitado integrar o coletivo mas não podiam ser considerados adeptos “seguros” do comunismo, uma vez que tinham pertencido anteriormente à classe abastada. A esses era dada uma pequena terra para cultivarem, mas também estavam obrigados a cumprir as metas de entrega de cereais estabelecidas para cada terreno individualmente.

Além de tudo isto, os prazos para atingir os objetivos da coletivização foram severamente encurtados por Estaline, que queria ver 65% a 75% de todo o esforço completado, nas áreas de planície, até ao fim do ano agrícola 1930-31. Para as outras áreas da Ucrânia a fasquia fixava-se nos 35% a 45%.

Por si só a coletivização não explica as mortes no Holodomor, porque o sul era muito mais coletivizado e foi onde morreram menos pessoas. A coletivização tem outras consequências, como o desequilíbrio económico-social entre as quintas não-coletivizadas, que não tinham acesso a qualquer maquinaria agrícola moderna, ou a empréstimos ou mercados lucrativos.

Ainda sobre as modificações de Estaline, é importante apontar que a alínea que permitia aos camponeses ficarem com pequenos animais, como galinhas, foi eliminada, tal como qualquer possibilidade de apresentar queixa por confisco exagerado ou indevido de propriedade agrícola. Deixou de ser possível a um agricultor abandonar a quinta coletiva depois de ter aderido.

O número oficial de famílias deportadas estabeleceu-se nas 381 mil — cerca de 1,5 milhões de pessoas. Alguns estudiosos consideram este número demasiado conservador e apontam para uma deportação de cerca de três milhões de pessoas. Deportados ou expropriados, a maioria dos académicos concorda que a dekulakização levou a que cerca de 15 milhões de pessoas ficassem sem casa. Alguns conseguiram encontrar outras formas de sustento, na construção civil, por exemplo, mas cerca de um milhão seguiu para campos de concentração, ainda segundo a investigação de Jack Barkstrom.

Kulak, aqui um porco forte, e o padre: dois inimigos do socialismo Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images) Kulak, aqui um porco forte, e o padre: dois inimigos do socialismo Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

Além das deportações, perseguições e saques a que estavam sujeitos, Estaline decidiu instaurar um método com provas dadas no Donbas industrial: as listas negras para as vilas onde a existência de kulaks que resistiam à coletivização estava a fazer baixar os níveis de toneladas recolhidas de determinada região. No fim de 1932, metade de toda a Ucrânia, 79 distritos, estava no quadro dos incumpridores, pelo que não podia, por exemplo, comprar ou vender qualquer tipo de produtos, incluindo sal, querosene e fósforos.

Além dos produtores de cereais, que também na Rússia e noutras regiões da URSS podiam e tinham sido incluídos em listas negras, na Ucrânia qualquer pessoa ou entidade podia figurar nestes editais da vergonha: enfermeiros e artesãos, por ligações familiares a kulaks; empresas de conserto de maquinaria, madeireiras, fabricantes de utensílios para a casa. As quintas e empresas na lista negra não podiam receber técnicos para arranjar o material de trabalho e também deixou de ser permitido ter em casa moinhos de cereais, pelo que se tornou mais difícil fazer pão, até porque os fósforos também iam faltando.

"Abaixo os parasitas!" Póster de propaganda soviética contra os kulaks, 1924. Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images "Abaixo os parasitas!" Póster de propaganda soviética contra os kulaks, 1924. Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Avançando para 2022, encontramos Vitaliia Yaremko, ucraniana residente nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, onde estuda as consequências desta prática no desenvolvimento económico das regiões ucranianas entre 1992 e 2014. Os resultados são claros, conta ao Expresso: “As listas negras reduziram significativamente a atividade económica das localidades que estiveram sujeitas a esse tipo específico de repressão, mesmo depois de 1991, uma diferença de cerca de 20% em relação às que não estiveram nas listas negras. Isto tem várias razões, claro que algumas nada têm que ver com as listas negras, mas há claras ligações entre esse passado e o desenvolvimento económico. Por exemplo, algumas zonas ficaram fora dos esforços de eletrificação quando ela chegou, uma vez que tinham estado nas listras negras de 1930”. Também o espírito empreendedor é deficitário nas antigas zonas negras. “O número de investidores e empreendedores nestas áreas é menor do que o registado em outras zonas da Ucrânia, o que é explicável pela falta de iniciativa económica. A ideia do Holodomor era domar, abater o espírito dos habitantes do meio rural, proibir a iniciativa privada, forçá-los a seguir regras, instalar o medo.”

Na família não existem vítimas da fome, são todos de Lviv, mas Vitaliia vê muitas semelhanças entre o Holodomor e os atos da Rússia na atual guerra.

Um homem chora numa manifestação realizada na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, em 2007, quando passavam 75 anos do Holodomor Foto: Alexander Khudoteply /AFP via Getty Images Um homem chora numa manifestação realizada na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, em 2007, quando passavam 75 anos do Holodomor Foto: Alexander Khudoteply /AFP via Getty Images

“O regime de Putin inventa histórias para denegrir as pessoas, como na altura dos kulaks. Eram capitalistas usurpadores, agora são nacionalistas e nazis. Outro paralelo é a forma como o Kremlin persegue e castiga, com penas de até dez anos, quem ousa manifestar-se contra a atual guerra, desenhando leis específicas contra pessoas específicas, neste caso as que usam a palavra ‘guerra’ como se fez na altura do Holodomor contra um grupo específico: os camponeses". Mas ainda há outra coisa, bem mais grave, no entender de Vitaliia. "O Kremlin instituiu campos de filtragem para as pessoas retiradas das zonas de conflito da Ucrânia e levadas para a Rússia. São deportações e, como se não bastasse, levam-nas depois para locais muito longe das suas casas, no fim do território russo, como acontecia na altura do Holodomor aos deportados. Nunca na vida imaginei que isto pudesse voltar a acontecer”.

Durante as primeiras semanas de guerra, as forças russas que iam ocupando cidades roubaram os supermercados, furtaram comida de casas particulares, reivindicaram a propriedade de empresas agrícolas na região de Kherson e roubaram toneladas e toneladas de vários cereais, que venderam para financiar a guerra. A agência Associated Press analisou dados de mais de 50 viagens realizadas por navios russos e sírios que saíram de portos de cidades ocupadas com destino à Síria, Líbano e Turquia. O valor destas colheitas está estimado em mais de 530 milhões de euros.

"Por que é que o donos de terras estão a afiar as suas facas e os seus dentes?" Poster de propaganda soviética Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images "Por que é que o donos de terras estão a afiar as suas facas e os seus dentes?" Poster de propaganda soviética Foto: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Ivan Petrenko, do Museu do Holodomor, lembra que o legado desses dias está longe de ultrapassado. “O Holodomor afetou-nos psicologicamente, afetou-nos como nação, sem dúvida. Para a geração que se seguiu a esses anos, o impacto foi enorme, a todos os níveis, o trauma familiar, mas também económico, por causa do confisco de bens de família, das listas negras, etc. Agora, os idosos que ainda viveram parte desses anos ou nasceram de famílias que viveram a fome têm de esperar em filas para o pão, e veem na televisão os cereais presos nos portos do sul, dependentes de autorizações russas para serem distribuídos. É ‘retraumatizante’”.

Um muro à volta da sobrevivência

Em março de 1930, as autoridades anunciaram a coletivização de até 70% de todas as terras cultiváveis, um valor dez vezes superior em relação a 1929. A maioria dos camponeses foi intimada a juntar-se às produções coletivas, mas muitos resistiram. Na primavera de 1930, uma onda de insurreições camponesas submergiu as regiões rurais ucranianas.

Só no mês de março de 1930, as autoridades registaram mais de 1700 revoltas e protestos. Os revoltosos mataram dezenas de administradores e ativistas soviéticos, como relata Serhii Plokhy, historiador e diretor do Centro de Investigação para a Ucrânia da Universidade de Harvard, no seu livro "A Porta da Europa: Uma História da Ucrânia" (Ideias de Ler).

Nas regiões ucranianas perto da Polónia, o êxodo foi quase total. Porém, quem não fugiu até à primavera de 1933 já dificilmente poderia tê-lo feito depois. Estaline recorreu ao exército e à polícia secreta para vigiar todas as vilas e decretou a obrigatoriedade de passaportes internos.

Pelas ruas de Kiev, Kharkiv, Odessa e outras cidades, as miseráveis ​​carcaças da Humanidade arrastavam-se com os pés inchados, implorando por migalhas de pão ou procurando comida em montes de lixo. Estavam enregelados e imundos. Cada manhã, carroças rolavam pelas ruas, recolhendo os restos emaciados dos mortos. Muitas vezes, até as camisas tinham sido arrancadas dos cadáveres para serem trocadas por uma fatia de pão. Aqueles que conseguiram chegar a Moscovo tiveram mais hipóteses de sobrevivência. Ali havia pão, feito de trigo ucraniano; e também era possível comprar alguma comida no mercado negro. A dificuldade era lá chegar. Nos comboios e nas estações, a polícia secreta, com os seus bonés vermelhos e azuis, parava todos os viajantes, exigindo prova de que tinham permissão para viajar. Os que não podiam apresentá-la eram presos. Nessa época, o meu amigo S. trabalhava como assistente no Hospital Revolução de Outubro. Uma noite convidou-me a visitá-lo ao hospital, prometendo-me um espetáculo inusitado. Quando cheguei, levou-me a uma grande garagem que ficava no quintal. Um guarda destrancou a porta e entrámos. S. acendeu a luz e contemplei uma imagem inesquecível de horror. Empilhados como madeira contra as paredes, camada após camada, estavam os cadáveres congelados das vítimas recolhidas nas ruas naquela manhã. Alguns dos corpos, soube mais tarde, foram usados ​​para dissecação e experiências nos laboratórios. O resto foi simplesmente enterrado em valas, à meia-noite, em ravinas próximas, longe da vista das pessoas. “Este, meu amigo”, sussurrou S. suavemente, “é o destino das nossas aldeias”.

Testemunho de Mykola Prychodko no livro "The Black Deeds of the Kremlin" (1953–55)

Qualquer pessoa que precisasse de viajar tinha de obter um passaporte, mas estes não eram emitidos para camponeses, apenas para trabalhadores industriais ou com funções burocráticas no aparelho estatal. Os que tentavam fugir e eram apanhados podiam ser presos, mortos ou devolvidos às suas casas e aos seus terrenos, que já não tinham já forças (ou sementes) para cultivar.

O bisavô de Ivan Petrenko, vice-diretor do Instituto de Investigação sobre o Holodomor, foi um desses camponeses obrigados a fugir, com três filhos e a sua mulher, no início de 1932. A família vivia em Kuban, então nome da região do sudoeste russo que hoje contém as províncias de Adigueia, Carachai-Circássia e parte de Stavropol Krai, e que na altura era habitada maioritariamente por ucranianos. “O meu avô contou-me que a família toda teve de deixar a propriedade e rumar ao norte à procura de emprego. Todos os cereais, animais, provisões tinham sido requisitados”, diz ao Expresso numa entrevista por videoconferência, a partir de Kiev.

Também a família do lado da mãe passou as agruras do Holodomor. A sua avô, que já morreu, contou-lhe um episódio que se passou em Sumy, no nordeste da Ucrânia, quando ela era ainda muito pequena. “Todos os dias, a minha avó e os irmãos dela andavam pela rua à procura de comida. Um dia, ao pé da estação de comboios, a minha avó viu no chão uns restos de peixe ainda com algumas peles e umas lascas de peixe agarradas às espinhas, apanhou tudo e desatou a correr para casa. Fizeram um caldo com espinhas e cabeças”. Por essa altura, tal como aconteceu com milhares de famílias, a sua bisavó vendeu ou trocou por comida quase toda a roupa que a família tinha, pratos, moinhos de farinha, mobília. “Usaram tudo o que havia em casa para conseguirem comer.”

Mesmo quando conseguiam escapar pelo meio de todos os obstáculos, os trabalhadores rurais, como não eram residentes das cidades, não tinham cartões de racionamento, por isso não tinham acesso ao pão e ao leite racionados. Só as cantinas das várias instituições governamentais providenciavam algum tipo de refeições regulares, mas para comer era necessário um cartão de trabalhador de determinado departamento. Muitos sobreviventes comeram nestas cantinas sem identificação, confiaram na sorte; outros também o tentaram mas foram presos ou deportados.

As próprias estatísticas do partido mostravam a dimensão do problema. Em janeiro de 1932, num relatório enviado a Estaline, Vsevolod Balytsky, então ainda chefe da OGPU ucraniana [Obiedinionnoye Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie, “Diretório Político Unificado do Estado”], calculou que mais de 30 mil pessoas tivessem deixado o país no mês anterior. Passado um ano, em pouco mais de dois meses (de 15 de dezembro de 1932 a 2 de fevereiro de 1933) quase 95 mil camponeses deixaram as suas casas. Muitos fugiram para a Rússia.

Rapidamente se encontrou solução. Em janeiro de 1933, Estaline e Molotov fecharam as fronteiras da Ucrânia. Qualquer camponês ucraniano encontrado fora do país era devolvido ao seu local de origem. Nenhum bilhete de comboio era vendido a trabalhadores agrícolas. As fronteiras do distrito do Cáucaso do Norte, então Kuban, fortemente ucraniano, também foram fechadas e, em fevereiro, foi bloqueado o distrito do Baixo Volga.

Em poucos dias, a OGPU enviou reforços de Moscovo. Surgiram cordões nas estradas que levavam à Rússia e a todos os países com que a Ucrânia faz fronteira. Entre 22 e 30 de janeiro de 1933, Genrikh Yagoda, chefe da OGPU, disse a Estaline e Molotov que os seus homens haviam capturado 24.961 pessoas em diversas fronteiras, das quais dois terços vinham da Ucrânia e quase todo o restante do norte do Cáucaso. A maioria foi mandada de volta para casa, embora cerca de oito mil estivessem detidos sob investigação policial e mais de mil já tivessem sido presos.

“Os colegas ucranianos de Yagoda estavam ainda mais ocupados. Em fevereiro, relataram que tinham estabelecido uma ‘proibição incondicional de emitir qualquer documento de viagem’, para que nenhum camponês pudesse sair legalmente de sua aldeia. Além disso, criaram ‘patrulhas móveis’ que detiveram mais de 3800 pessoas encontradas nas estradas e mais de 16 mil em estações de comboios”, escreve a historiadora norte-americana Anne Applebaum no seu livro sobre o Holodomor “Fome Vermelha” (Bertrand).

Pergunta: As pessoas estão a sofrer caladas esta fome ou estão a revoltar-se?

Resposta: Como é que se podem revoltar e o que é que conseguiriam se se revoltassem? Sofrem porque perderam toda a esperança. Andam como cegos e caem no chão, onde quer que a morte os atinja. Ninguém presta atenção aos cadáveres espalhados pelas ruas. As pessoas passam-lhes por cima ou contornam-nos e continuam a andar. De vez em quando são recolhidos e enterrados em valas comuns. Setenta e tal pessoas são enterradas juntas.

Pergunta: Já ouviu alguma coisa sobre casos de canibalismo?

Resposta: Como não? Está sempre a acontecer. Uma mãe que matou os filhos quando viu que eles estavam prestes a morrer. Quando vamos na rua e vemos um cadáver, olhamos para ver se há alguém a ver e tiramos um pedaço de carne para cozer.

Pergunta: Qual é a razão da fome? Houve uma seca ou uma colheita má, ou não estão a semear?

Resposta: Houve uma colheita, semeámos e plantámos, mas assim que alguma coisa cresce eles levam tudo embora para Moscovo. Tivemos uma boa colheita este verão, mas o que é que isso nos traz? Trazem máquinas, ceifam e cortam tudo, debulham e não deixam um grão para trás. Levaram tudo. As pessoas a chorar e a perguntar ‘o que vamos comer?’, mas os chekistas [membros da polícia secreta] riram e responderam ‘vocês vão encontrar alguma coisa’. E o que as pessoas faziam para esconder alguns grãos! No cabelo, debaixo da língua, mas eles procuram aí também, e levam.

Testemunho de Maria Zuk, refugiada ucraniana, ao jornal “Ukrainian Voice”, em Winnipeg, no Canadá. Setembro de 1933. Uma das primeiras referências ao Holodomor na imprensa internacional

O evitável horror

Em meados de 1932, 70% dos agregados da Ucrânia foram coletivizados, em oposição a uma média de 60% em toda a União Soviética. A república que produzia 27% dos cereais soviéticos tornou-se responsável por 38% de todas as entregas de cereais ao Estado. Mesmo assim, a colheita não atingiu as exigências: na URSS ficou 40% abaixo do alvo e na Ucrânia, em particular, 60% aquém. Os registos públicos sobre a quantidade de cereais recolhidos em toda a URSS entre 1930 e 1935 mostram uma oscilação pequena nas quantidades (algo entre os 83 milhões de toneladas em 1930 e os 68 milhões em 1935), só na cabeça de Estaline os ucranianos estavam a roubar fundos ao ideal comunista. “A insistência em que os camponeses lhe entregassem cereais que Estaline considerava que deviam existir levou a uma catástrofe humanitária”, escreve Anne Applebaum.

No outono de 1932 ainda teria sido possível voltar atrás. O Kremlin podia ter oferecido comida, como tinha feito em 1931 e já no início de 1932, ainda que de forma intermitente. Em vez disso Estaline optou por um discurso de culpabilização dos ucranianos. Os altos líderes comunistas passaram a acusar as autoridades locais de “inclinações direitistas” por não cumprirem as requisições de Moscovo.

A 22 de outubro de 1932, Estaline cria uma comissão especial.

Vyacheslav Molotov, presidente do Conselho dos Comissários do Povo, vai enviado para Kharkiv.

Lazar Kaganovich, membro do Politburo e um dos poucos homens de total confiança de Estaline, para o Kuban.

Era tempo de ver o que andavam os camponeses a fazer, em vez de colherem os seus cereais e os despacharem com morada do Kremlin.