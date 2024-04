O 25 de Abril nasceu na Guiné: a história dos homens que começaram a Revolução

O final do ano de 73 é marcado por um movimento grevista “mais ou menos espontâneo” que vai até ao 25 de Abril. Antes, as lutas académicas eram sentidas sobretudo em Coimbra e Lisboa. O regime durava há 48 anos e, apesar da censura, as pessoas estavam cada vez mais informadas.

Por essa altura, surge o interrail. Embora reservado a poucos, permitia à pequena burguesia viajar durante um mês pela Europa por 300 escudos. Ao mesmo tempo que os emigrantes, regressados no verão para as terras, traziam as notícias das sociedades em que viviam; sociedades onde havia imprensa livre, comícios, propaganda eleitoral e oposição.

Os anos anteriores tinham sido marcados pela chegada da droga a Portugal - a marijuana, também, mas não só, vinda de Moçambique, onde tinha sido batizada de “liamba”.

Para o historiador José Lopes Cordeiro, “um dos problemas do regime, que leva à sua queda, é que perdeu a juventude”. E prova disso é a forma como lida com a droga, espalhando cartazes onde se lia “Droga Loucura Morte” e com uma caveira desenhada.

Há também a música. É a partir do final de 70 que a canção de intervenção em português ganha outro fôlego, depois do surgimento de três álbuns revolucionários – “outro aspeto que tem muita influência na juventude”, diz o historiador – o Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do José Mário Branco, o Gente daqui e de agora, do Adriano Correia de Oliveira, e o Cantigas do Maio, do José Afonso. Ainda um EP, do Sérgio Godinho, que anteciparia o álbum Sobreviventes, do ano seguinte.

Que força é essa? Que força é essa?

Que trazes nos braços?

Que só te serve para obedecer?

Que só te manda obedecer?

Que força é essa? Amigo

Que força é essa? Amigo

Que te põe de bem com outros

E de mal contigo? “Que força é essa, amigo?”, do álbum “Sobreviventes” (1972), de Sérgio Godinho

Nos finais 73 e no início de 74, no plano militar, as ações eram sempre “de ocasião”. O PAIGC, em total supremacia, conquistava cada vez mais território e tinha a população do seu lado. E os militares começaram a cogitar um plano para acabar a guerra.

Os ânimos estavam exaltados. A impaciência pairava no ar. Foi esse o recado que Salgueiro Maia trouxe para Portugal, quando terminou a missão na Guiné, em janeiro de 1974.

Se na “metrópole” os militares estavam a acordar para a necessidade de um golpe, esperando um dilatar da frustração, “na Guiné não havia dúvidas nenhumas”, assevera o coronel Duran Clemente.

Por várias vezes o capitão, quando vinha a Portugal já como delegado do Movimento das Forças Armadas, ameaçava que, se as tropas não se despachassem em Lisboa, o MFA-Guiné iria avançar. Numa delas, Vasco Lourenço havia de lhe dar a certeza: a “ação” ia avançar. Estava programada para antes do 10 de junho.

Esse era o plano A: um golpe militar que ocuparia as ruas de Lisboa e tiraria o governo do poder. Para a Guiné havia um plano B. “Na Guiné o que estava previsto era que, se as coisas corressem mal em Portugal, nós iríamos desencadear um processo de ocupação de poder na Guiné”, recorda Matos Gomes.



