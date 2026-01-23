Para onde vão os votos na segunda volta?
Simule cenários de transferência de votos
António José Seguro e André Ventura disputam os votos de quem ficou pelo caminho. Para onde vão os eleitores de Cotrim de Figueiredo? E os de Gouveia e Melo? Use as tendências das sondagens, escolha um cenário predefinido ou ajuste manualmente cada transferência para explorar diferentes resultados
FEVEREIRO 2026
CRÉDITOS
Narrativa visual, texto, recolha e análise de dados Cátia Barros
Web development Cátia Barros
Webdesign Tiago Pereira Santos
Coordenação Marta Pereira Gonçalves com David Dinis e Eunice Lourenço
Direção João Vieira Pereira
