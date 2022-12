Aristides de Sousa Mendes

“Vistos para a vida” é uma série documental que conta a história de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português que salvou milhares de judeus na II Guerra Mundial e morreu quase na miséria. O Expresso entrevistou o sobrevivente Henri Dyner, um menino nascido na Bélgica que aprendeu a ler em Copacabana, e a quem a fuga ao nazismo deixou uma “mancha no pulmão” que só descobriu 60 anos depois. E também falámos com Olivia cujo pai mudou o apelido de Matuzewitz para Mattis quando decidiu ficar a viver nos Estados Unidos. Em cinco artigos contamos-lhe a história de Silvia Montezinos que fugiu com as raquetes de ténis, de um corajoso marinheiro português chamado António Francisco Corujo, da escritora Anka Mühlstein, salva por um visto de Aristides, neta materna do banqueiro Robert Rothschild e mãe do porta-voz de António Guterres, que só percebeu o que a "derrota significa para as pessoas” quando leu o diário do pai depois de ele morrer. Pode ver estes e muitos mais testemunhos e relatos inéditos sobre a corajosa desobediência de Aristides Sousa Mendes na série documental "Vistos para a Vida"