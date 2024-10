O “poço da morte” que trouxe o ouro precisa de melhores condições

Rui Oliveira fala já não como o menino que entrou pela primeira vez em Sangalhos. O gaiense tornou-se, juntamente com Iúri Leitão, o primeiro campeão olímpico da história portuguesa a não vir do atletismo. No Madison dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a dupla fez história, num êxito que se juntou à prata de Leitão, em solitário, no Omnium.

No ano em que o velódromo nacional cumpriu 15 anos de vida, os resultados dos Jogos causam “uma satisfação brutal”, são o “culminar de um processo”, confessa Gabriel Mendes. Além de Iúri e Rui, também Ivo Oliveira, Maria Martins ou João Matias ganharam, nas últimas temporadas, medalhas em Europeus e Mundiais. Nos campeonatos do mundo que decorreraram até 20 de outubro, na Dinamarca, a competitividade da seleção voltou a ficar evidente, com os quartos lugares de Rui e Ivo Oliveira no madison e de Diogo Narciso — estreante — na eliminação, além dos sextos de Rui Oliveira no omnium, de Ivo Oliveira na perseguição individual e de Maria Martins na eliminação. Diogo Narciso foi sétimo nos pontos, Maria Martins foi 11.ª no omnium e 16.ª no sratch e Daniela Campos terminou a corrida por pontos em 12.ª.

Um dirigente da federação de ciclismo, guia de circunstância desta visita ao velódromo, exclama: “Isto parece o poço da morte!”. Todos estes ciclistas são produtos do trabalho feito neste recinto que faz lembrar a antiga atração das freiras, com um centro mais baixo em relação à pista, dando uma sensação de vertigem quando se olha para cima, vendo os 250 metros de extensão, com 7,10 metros de largura e curvas com inclinação máxima de 41,2% e mínima de 11,8%.