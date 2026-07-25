Gerir tostões, intervir em milhões

Seis meses depois do cataclismo, os autarcas de Leiria, Marinha Grande e Alcácer do Sal, algumas das localidades mais afetadas, partilham o mesmo diagnóstico: levam a fatura da reconstrução às costas. As câmaras acusam o cansaço de meio ano a trabalhar para concretizar os relatórios de danos e validar as candidaturas dos munícipes aos apoios para a habitação, tarefas que esgotaram as suas estruturas financeiras, materiais e humanas.

Gonçalo Lopes ainda hoje se descreve como o “presidente da Câmara Kristin”. O autarca de Leiria encara o PTRR (Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência) como uma “esperança”, mas não gostou que o programa de €22,6 mil milhões tivesse sido anunciado por Luís Montenegro em Lisboa, em março, longe das casas destelhadas, das florestas decepadas e da indústria arrasada: ”Foi mais do mesmo: Lisboa, Lisboa, Lisboa”. Agora, preocupa-o o compasso de espera pela operacionalização dos fundos, que ameaça arrastar-se no tempo, a um ritmo letárgico que colide frontalmente com a urgência da vida na região.

A matemática do desastre é implacável: a Câmara reportou €193 milhões em danos infraestruturais e, até à data de fecho desta reportagem, tinha gasto €38 milhões e recebido €20,9 milhões do Estado (€11,2 milhões do Fundo de Emergência Municipal (FEM), €500 mil do Fundo Ambiental, €9,2 milhões para gestão florestal) e €6,5 milhões das seguradoras. Tudo somado, resulta num buraco de quase €10,6 milhões nas contas e no futuro financeiro da autarquia. “Estamos a gerir tostões e pedem-nos para intervir em milhões”, diz o autarca ao Expresso.

MAPOA

O apoio às autarquias “não se esgota nas verbas já transferidas”, diz o Ministério da Economia e Coesão Territorial. Os €11,2 milhões recebidos por Leiria através do FEM correspondem a um adiantamento para garantir liquidez imediata, argumenta o gabinete de Castro Almeida. O Executivo está a finalizar a abertura de novas candidaturas a este fundo, para enquadrar as despesas entretanto realizadas e avançar para uma fase mais estruturada da reconstrução.

Para os autarcas, contudo, a dispersão das verbas não resolve o problema imediato: as obras avançam, as faturas chegam e uma parte substancial do dinheiro continua por entrar.

"Não é só falta de dinheiro, é falta de contacto"

A presidente da Câmara de Alcácer diz que o Governo anda “a passo de caracol”. “Durante a tempestade, sentimo-nos apoiados pelos meios do Estado e, nessa altura, não poupei nos elogios. Mas, desde então, ficámos esquecidos. Temos €95 milhões de prejuízo e, até agora, chegaram apenas €2,7 milhões do Estado (€2,1 milhões do Ministério do Ambiente e cerca de €600 mil do FEM). Não é só a falta de dinheiro, é a falta de contacto. Parece que, se estivermos calados, o Governo não se lembra de que passámos por isto”, diz Clarisse Campos, autarca socialista.

Nos últimos seis meses, os funcionários da Câmara não pararam. “Ficámos sem farmácias. Foram as unidades de saúde, com ajuda do pessoal da Câmara, que andaram a distribuir medicamentos pela população. Só agora é que estamos a voltar às rotinas, como a limpeza dos espaços verdes”, diz a presidente.

O Governo sabe que “há situações concretas que devem ser corrigidas" e volta aos números: “Eles não sustentam a ideia de ausência de resposta ou de paralisação da reconstrução."

De acordo com os dados disponibilizados pelo ministério, 100 municípios concluíram a avaliação de todas as candidaturas e 127 ultrapassaram os 90%, sendo Leiria e Marinha Grande as principais exceções devido ao volume excecional de pedidos.

Nesta tabela interativa, pode consultar todos os apoios que o Estado já pagou até à data de fecho desta reportagem.

Stress pós-traumático

Basta o vento levantar-se para que milhares de pessoas regressem, por instantes, à madrugada de 28 de janeiro. “Antigamente era ignorado, hoje, representa aflição”, diz Gonçalo Lopes. “Isso é algo que vai acontecer ainda durante algum tempo na vivência das pessoas.”

A escassos quilómetros, na Marinha Grande, do topo à base da estrutura de recursos humanos, há uma equipa em “stress pós-traumático” que ainda não descansou: “Tenho chefes de divisão a trabalhar sem folgas desde 28 de janeiro. Os funcionários estiveram na rua a apoiar as populações e a viver o seu sofrimento, muitos deles com as casas também afetadas. Estou agora a tratar, junto da Estrutura de Missão, de arranjar apoio psicológico para todos os que precisarem. Já se começa a refletir no dia a dia de cada um de nós”, diz o presidente da autarquia, Paulo Vicente.

“Caiu-nos em cima esta incumbência, sem qualquer auscultação.” O autarca do segundo município com maior número de candidaturas apresentadas a seguir a Leiria teve de formar um gabinete especial com dez postos de trabalho para rever candidaturas e fazer relatórios de prejuízos. Até agora, a autarquia gastou €7,9 milhões e recebeu €6,5 milhões (€3,9 milhões do FEM, €940 mil do Fundo Ambiental e €1,7 milhões para gestão florestal). A montanha dos prejuízos mede €166 milhões.

O Governo reconhece os constrangimentos, mas bate-se pela sua decisão de deixar nas mãos das câmaras: “Foi a correta, por assentar na proximidade ao território”. Sustenta que a centralização teria atrasado ainda mais a resposta e recorda que mobilizou cerca de 700 arquitetos e engenheiros para apoiar os municípios, estrutura que “já analisou mais de 11 mil candidaturas”.

O presidente da Marinha Grande ainda hoje está a lidar com as consequências de um início turbulento, em que a plataforma que o Estado disponibilizou permitia que os munícipes se candidatassem aos apoios sem informações cruciais, como IBAN e número da apólice do seguro, criando uma montanha de pedidos sem condições para validação.

Seis meses depois, ainda há 250 em “esclarecimento pelos requerentes” na Marinha Grande.

Apesar das críticas ao ritmo da resposta do Estado, há uma ideia em que todos convergem: a reconstrução não deve servir apenas para repor o que a tempestade levou. É o que Clarisse Campos quer fazer com a Biblioteca Municipal de Alcácer, cujo primeiro andar foi inundado, com o Museu Pedro Nunes e com o edifício dos serviços técnicos, que deverá dar lugar a um balcão único de atendimento para serviços municipais. O presidente de Leiria diz que não acaba o mandato “sem deixar as escolas feitas” e quer que, mais do que reerguidas, Marrazes e Maceira “fiquem preparadas para o futuro”.

Gonçalo Lopes acredita que a Kristin “ainda poderá vir a ser a tempestade mãe” de um novo país, mais resiliente, mais preparado, “com berço em Leiria”.