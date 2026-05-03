Na madrugada de 27 de janeiro, Portugal foi atingido pela terceira tempestade em apenas uma semana. A depressão "Kristin" afetou sobretudo o centro do país, com rajadas de vento até 208 km/h. Morreram 18 pessoas e foi decretado o estado de calamidade em 68 municípios. Em plena campanha eleitoral, cerca de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade durante horas e, em alguns casos, meses. Cem dias depois, esta é a cronologia do que aconteceu

maio de 2026