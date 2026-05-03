Raro, violento e devastador
A cronologia de um comboio de
tempestades que destruiu o centro do país (e não só)
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A cronologia de um comboio de tempestades
Na madrugada de 27 de janeiro, Portugal foi atingido pela terceira tempestade em apenas uma semana. A depressão "Kristin" afetou sobretudo o centro do país, com rajadas de vento até 208 km/h. Morreram 18 pessoas e foi decretado o estado de calamidade em 68 municípios. Em plena campanha eleitoral, cerca de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade durante horas e, em alguns casos, meses. Cem dias depois, esta é a cronologia do que aconteceu
maio de 2026
CRÉDITOS
Texto Cátia Barros e Marta Gonçalves
Web development Cátia Barros com João Melancia
Webdesign Tiago Pereira Santos
Coordenação Mariana Adam e Marta Gonçalves
Direção João Vieira Pereira
Expresso 2026