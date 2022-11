Os segredos por descobrir no mar português

Findo o trabalho de campo, encontramos os cientistas de volta ao Santa Maria Manuela, onde a cafetaria é o ponto de encontro. Uns estão debruçados sobre os computadores, onde digitam durante horas a fio os dados recolhidos. Outros trocam histórias à volta da mesa ou juntam cabeças para tentar identificar pelas imagens dos livros algumas espécies menos comuns que viram nesse dia.

Embalados pelos movimentos do navio, que nos obrigam a ter sempre uma mão a ajudar no equilíbrio para evitar dar mais três passos do que os que queremos, vamos passando as últimas horas do dia.

Algures no crepúsculo levantamos âncora e seguimos para as águas bem mais agitadas do corredor de navegação. O oscilar da ondulação irá acordar-nos a meio da noite, a inclinação fazer-nos rolar nos beliches. Coisas que só quem não está habituado a andar no mar sente.

Mas a noite passa sem marear e o dia volta a arrancar antes do amanhecer. A rotina a bordo repete-se, há horas rigorosas para as refeições, as equipas preparam-se para novos trabalhos.

Desta vez estamos nas águas menos calmas da Ericeira. Há novos desafios, mais frio e a neblina lá fora é tão densa que nem se distingue para que lado é terra. Isso não desmotiva os investigadores, que voltam a sair nas embarcações mais pequenas.

Mas nem só em mar se fez esta expedição. Em terra ficou ainda uma equipa que irá continuar o trabalho de caracterização da biodiversidade e cartografia da zona entre-marés (a extensão de costa entre a linha da água na maré vazia e cheia), nomeadamente utilizando drones.