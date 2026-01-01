A ductilidade de Gabriel Ferreira já correu o mundo junto dos companheiros saltadores. As principais valências de cada um são geridas tendo em vista “o melhor resultado possível” . Ele explica: “Já nos conhecemos há mais de 10 anos e sabemos quais são os pontos fortes de cada um de nós. Se há uma pessoa que é mais resistente, então vai saltar. As outras pessoas, por terem mais força de braços, acabam por rodar para elas.”

Em Portugal, não existem profissionais de rope skipping. João Vieira trabalha numa serralharia apesar de ter estudado comunicação multimédia. As despesas relacionadas com a participação em competições internacionais saem “quase sempre” do bolso dos atletas, lamenta. “Já cheguei a ir a um campeonato nos Estados Unidos em que tive de pagar quase a totalidade da despesa da viagem.” Não é preciso ir buscar experiências muito antigas. Até mesmo para os Campeonatos do Mundo do Japão realizou-se um crowdfunding para suavizar os gastos.

Paulo Lima diz que “quem salta por gosto, não cansa”. Só que, para lá do esforço que é lidar com lesões nos joelhos, costas e tornozelos, é preciso fazer o sacrifício de arranjar dinheiro para as deslocações ao estrangeiro. Os apoios autárquicos e de pequenos patrocinadores não chegam para atenuar os custos. Assim, no Molinhas não há apenas atletas. Também existem organizadores de concertos, vendedores de calendários, participantes em certames. “No final, se não chegar, o dinheiro acaba por ter de sair do nosso bolso”, diz João Vieira.

Sandra Freitas preferia não ter de “pedinchar” nem de viver “sempre de migalhas”. “Faz parte dos objetivos que um atleta nosso não tenha de pagar para ir a uma competição internacional representar o país.” As ambições da dirigente esbarram na atómica dimensão do rope skipping que ainda não se estabeleceu como federação, organismo que “permitiria aceder ao Estatuto de Atleta de Alta Competição, negociar horários para treinarem ou para que pudessem faltar à época de exames”.

Mesmo em fases de menor intensidade, João, Gabriel e Paulo não deixam de investir duas horas à segunda, à quarta, à sexta e ao sábado na afinação de capacidades. Dois meses antes das maiores competições, treinam duas vezes por dia durante toda a semana. Podem passar até seis horas por dia a saltar à corda.