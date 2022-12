Retrato de um país em ascensão

Perto da estação de Crangasi encontramos Veronica Daniela, de 34 anos, cuja família está dividida para fazer face às despesas. Mostra-se preocupada com a capacidade para sustentar o filho e põe sobre a mesa a possibilidade de emigrar. “O meu marido está a trabalhar no exterior, não na Roménia, para podermos sobreviver. Acho que também vou fazer esta mudança e ir para outro país, para poder dar uma boa vida ao meu filho. Porque na Roménia... adoro o país, adoro tudo, mas não o governo”, lamenta.

Enquanto Veronica pensa em ir, há quem regresse, mesmo que temporariamente. Encontramos Alin em Primaverii, uma das zonas mais caras da capital. Apesar de ser de Bucareste, depois dos 17 anos viveu maioritariamente no Reino Unido e na Polónia. Refletindo sobre o contexto económico do país, o jovem de 32 anos descreve que a classe média subiu de nível de vida, mas as despesas de alimentação e viagem são demasiado altas em comparação com a restante Europa. Refere como exceção a habitação. Viver bem “é possível, mas muito limitado” pela profissão escolhida.

Uma ideia que está em linha com o que conta Razvan, que enfrenta o frio com um cigarro na mão. Trabalha como farmacêutico em Bucareste e descreve que o salário pouco melhorou ao longo dos anos. Mas não é assim com todos os profissionais ligados à saúde: “O dos médicos subiu, por isso é que os que estavam fora estão a regressar à Roménia, mas também precisam de aumentar o dos farmacêuticos, porque durante a pandemia éramos trabalhadores da linha da frente. As pessoas vinham até nós porque era conhecimento médico gratuito, e depois iam até aos médicos se fosse algo pior”.

Ainda assim, mostra-se otimista com as perspetivas do país para os jovens. Aponta que os empregadores estão dispostos a contratar quem não tenha experiência, desde que haja vontade de trabalhar e aprender, e que quem estuda pode assumir cargos de relevo.