No seu concelho a percentagem de cidadãos estrangeiros é inferior a 1% ou superior a 40%? Tem ideia se é um dos 62 municípios com uma taxa de mortalidade acima da média nacional? E o metro quadrado de uma casa custa €190 ou mais de €4400? Complete a linha de evolução do seu concelho nos oito gráficos, compare com a média nacional e avalie se a sua perceção coincide com a realidade

OUTUBRO DE 2025