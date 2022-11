Os espanhóis tentaram evangelizá-los, mas o resultado foi violento. História da resistência do povo chiriguano

Mulheres em luta. Em 1717 as empregadas africanas de Lisboa saíram à rua e a Rainha deu-lhes razão

Antonia de Alarcón. Enforcada e com a cabeça exposta à vista de todos para acabar com motins na Galiza do século XIX

Pescadores do Brasil. Nos séculos XVII e XVIII fizeram petições para abolir redes de arrasto e salvaram a fauna das lagoas

Textos Projeto de investigação europeu intitulado “RESISTANCE, Rebeliões e resistência no Impérios Ibéricos, séculos XVI-1850”, coordenado por Mafalda Soares da Cunha no CIDEHUS, Universidade de Évora, e com a parceria da Casa da América Latina

Ilustrações João Carlos Santos

Web Design Pedro Lourenço

Web Developer Maria Romero

Coordenação editorial Joana Beleza

Direção João Vieira Pereira

