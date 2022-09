Ao Expresso, o Ministério da Justiça e a DGRSP fazem um balanço “positivo” da aplicação do regime de flexibilização de penas. Apoiam-se no facto de as taxas de reincidência terem sido baixas: dos reclusos que viram as penas perdoadas, 70 regressaram à prisão na sequência de novos crimes. Também regressaram 84 dos reclusos a quem havia sido concedida licença administrativa, por incumprimento das regras. Além destes, 11 não consentiram que a licença fosse renovada, e 14 não viram a sua licença ser renovada porque receberam um parecer desfavorável por parte dos serviços prisionais. Mais: 11 regressaram voluntariamente aos estabelecimentos prisionais. O Expresso não conseguiu localizar nenhuma destas 11 pessoas.

Devido à pandemia saíram das prisões mais de 2000 reclusos. Estas saídas aconteceram no âmbito do regime excecional de libertação de presos criado pelo Governo (lei n.º 9/2020, de 10 de abril) e dividiram-se em quatro categorias: perdões parciais da pena para quem tivesse sido condenado a dois ou menos ou estivesse a dois ou menos anos de terminar a pena, com exceção de alguns crimes (homicídio, violência doméstica, crimes sexuais, entre outros); autorizações para saídas administrativas, as chamadas “saídas precárias”, que nestas circunstâncias foram de 45 dias; antecipação da liberdade condicional; e indultos presidenciais.

Num sábado finalmente aconteceu. “Não nos disseram que tínhamos de sair imediatamente, deram-nos até ao dia seguinte. Mas eu já tinha tudo arrumado e preparado, portanto saí logo.” Seriam 45 dias em liberdade que podiam ser renovados se cumprisse as obrigações e não saísse da residência. Elisabete precisa urgentemente de arranjar trabalho: o divórcio tirou-lhe a casa e o carro, deu-lhe uma dívida de 20 mil euros, tem de começar a pagá-la e ajudar a mãe com as despesas. A urgência é grande, o confinamento e a crise financeira trocaram-lhe as voltas. A 27 de setembro cumpriu cinco sextos da pena: ficou em liberdade condicional, mas sente que o processo podia ter avançado mais cedo. A audiência chegou a estar marcada para maio mas foi adiada devido à covid-19. “Antes da pandemia já tinha muitas precárias, inclusive com o RAI [regime aberto para o interior]. Por tão pouco tempo já me podiam ter dado a liberdade condicional, senão como é que me vou reintegrar na sociedade?”

Está na casa da mãe, tem 43 anos e desde setembro de 2016 que cumpria uma pena de sete anos e meio no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo. A pandemia aumentou a incerteza, a notícia da libertação de reclusos duplicou-a. Ela e várias outras reclusas preenchiam os requisitos. Elisabete já tinha tido dez saídas precárias e todos os relatórios de comportamento eram positivos. “Sofremos bastante. A diretora perguntou-nos se queríamos ir para casa mas depois foi tudo muito confuso. Um dia diziam uma coisa, no outro parecia que nos tiravam o tapete dos pés. Algumas guardas faziam pressão psicológica. Diziam ‘vocês pensam que a cadeia vai ficar vazia, que se vão embora’.” Esteve quase um mês sem saber. Ouvia as notícias, vais sair, não vais sair, é amanhã, é para a semana. E o seu advogado sem novidades. “Só me dizia para ter calma, que tinha tudo favorável para sair mas que ia depender de várias coisas.”

Um caminho de pedra estreito e incerto anuncia a chegada ao lugar do Fojo, a poucos quilómetros de Cucujães, Oliveira de Azeméis. O portão da casa está fechado e Elisabete está do lado de dentro, à espreita. É outra das pessoas que saíram da prisão através do regime excecional. Não pode avançar para lá do portão. “Estou a cumprir tudo como manda a lei. Não saio nem para pôr o lixo.”

Gosta tanto de alturas que quando lhe foi mostrada a cela onde iria ficar, em Caxias, pediu para ficar no beliche de cima. Dividia o espaço com “outras sete pessoas” e passava o tempo entre a televisão e o rádio e a cama. “Ou dormia ou via notícias. Também jogava dominó com a malta que estava lá a trabalhar. Se tivesse bom tempo ia lá fora andar um bocadinho.” Do muro da prisão via a ponte 25 de Abril e via o rio, a paisagem confortava-o. Não recebia visitas mas isso também não o incomodava muito. “Foi decisão minha porque quis que a minha filha pensasse que eu estava lá fora a trabalhar. E quando eu tomo uma decisão nunca volto atrás com a minha palavra. O início e o meio das coisas são para mim quase o mesmo porque assim que começo já estou no meio e depois estou no fim. É a minha forma de estar na vida, de ser útil.” Além disso, “mais fácil às vezes é mesmo não ter visitas porque os reclusos queixam-se de que ou não chegaram a horas ou não trouxeram o que eles queriam, assim ao menos não há nada, é menos um problema para mim”. Nesses momentos ficava com outro recluso, “o que menos visitas recebia de toda a prisão”, e quando precisava de alguma coisa os guardas davam-lhe. Um chegou a dar-lhe um par de chinelos de plástico quando os seus se estragaram.

Lá dentro, Rui não largava o rádio que tinha na cela. Cá fora, foi surpreendido pelo vírus na mesma: “Eu sabia da pandemia mas não tinha noção do problema. Podiam ter-me dito que podia sair descansado, que havia autocarros de graça, que isto e aquilo, mas não, não me disseram nada.” Tem 53 anos, foi libertado da prisão de Caixas em abril: saiu sem dinheiro, era fim de semana, os bancos estavam fechados. Dirigiu-se à sua antiga casa em Mafra, viu-a ocupada por outras pessoas. Também ficou sem saber para onde ir.

As associações que falaram com o Expresso explicaram que é prática comum no processo de reintegração de ex-reclusos não divulgar os crimes pelos quais as pessoas foram condenadas, seja em contexto laboral, seja habitacional. O Expresso decidiu seguir esse exemplo em três dos quatro casos apresentados: uma das pessoas quis que o seu crime fosse divulgado, mas não o nome

“Comecei a sentir o corpo a desligar, a desmaiar. A cabeça estava bem mas o corpo não, não tinha controlo sobre ele, comecei a perder as forças, a transpirar, a transpirar, a transpirar”, conta Francisco. Pediu ao motorista para chamar uma ambulância porque não se estava a sentir bem, mas ele não acreditou e obrigou-o a sair do autocarro na última paragem - ameaçou, aliás, que chamava a polícia se não o fizesse. Francisco obedeceu, tinha de ser. Saiu, deu uns passos e caiu no chão. Nesse momento o motorista acabou mesmo por telefonar para o 112. Já não dava para acreditar que alguém fingisse assim tão bem estar tão mal.

Dias antes deste episódio entrara em vigor um regime especial criado pelo Governo que determinava a libertação de reclusos de modo a criar espaço nas prisões e, assim, evitar surtos de covid-19. Foi a 14 de abril, quando faltavam seis dias para acabar de cumprir a pena, que Francisco Fonseca, 48 anos e nascido em Angola, soube que ia ser libertado. Os técnicos da prisão perguntaram-lhe se tinha para onde ir e com quem ficar, quem o ajudar, e Francisco disse que sim. Estava a mentir. “Saí da prisão às seis e tal da tarde, sem dinheiro no bolso, sem nada. Sentia-me desesperado porque não sabia para onde ir”, conta sentado à mesa de uma sala na associação O Companheiro, que apoia reclusos e ex-reclusos. Dormiu na rua duas noites e na terceira decidiu ir a casa de um amigo que conheceu na prisão. Fumaram, “mas só uma ganza”. Beberam uns copos, poucos, mas “só cerveja”. Depois apanhou um autocarro e foi durante essa viagem que se sentiu mal.

Francisco queria explicar que não estava a ter uma overdose mas não conseguia falar. Também não se conseguia mexer, só uma das mãos e mal, e os dedos ainda menos. Mesmo assim conseguiu agarrar numa pedra que estava ali perto. “Peguei nela e desenhei um charro no chão. Queria que eles percebessem que eu só tinha fumado uma ganza.” Custou, tudo lhe doía, as lágrimas não ajudavam, mas os bombeiros acabaram por perceber: ao fim de alguns minutos estava a caminho do hospital.

Caos Rui e Francisco foram acolhidos pela associação O Companheiro, que os encaminhou para os bungalows que havia reservado no parque de campismo de Monsanto, depois de negociações com juntas de freguesia e a Câmara de Lisboa. “Lembro-me de estar a ver na televisão que algumas unidades hoteleiras se tinham oferecido para acolher profissionais de saúde e pensei ‘porque é que não fazemos o mesmo com os ex-reclusos?’”, conta José Brites, presidente desta associação fundada em 1987. Nessa altura já se sabia que iriam ser libertados vários reclusos e que muitos deles não teriam para onde ir. A própria residência da associação já estava lotada. Falou com o presidente da Junta de Freguesia de Benfica no sentido de “encontrar um lugar para receber temporariamente os reclusos recém-libertados até as coisas se estabilizarem” e foi aí que surgiu a ideia de Monsanto. Havia espaço no parque para 40 pessoas mas em nenhum momento estiveram mais de 20. Porquê? “Provavelmente os restantes reclusos encontraram uma estrutura e conseguiram seguir o seu caminho. Nós demos a cobertura, mas se as pessoas não pediram ajuda ficamos felizes porque acreditamos que a família, os amigos no bairro onde vivem, deram esse apoio.” E que assim tenha acontecido também não o surpreende, uma vez que “muitos antigos reclusos, depois de terem estado presos, a última coisa que querem é ser institucionalizados de novo”. “Vêm famintos de liberdade e para regras já bastou a prisão.”

“Situações de emergência obrigam a respostas de emergência”, continua José Brites, e por isso a avaliação que faz do processo de libertação dos reclusos em contexto de pandemia é “positiva”. Admite, contudo, que houve falhas. “Muitos deles mentiram e disseram aos técnicos que tinham uma estrutura de apoio cá fora quando não tinham. Só assim podiam sair da prisão.” Por norma a saída implica que sejam apresentadas “provas eficazes de que o recluso tem quem o apoie no exterior” mas não houve tempo para isso. Assim que entrou em vigor o regime excecional de libertação de presos, a 11 de abril, os reclusos tiveram de abandonar os estabelecimentos prisionais onde se encontravam detidos. Com a flexibilização das penas, o Governo quis evitar os contágios nas prisões nacionais e diminuir o problema da superlotação crónica na maioria delas. A ideia era boa mas não parece ter sido bem executada. Pouco passava da meia-noite quando Francisco Chaves, presidente da Desafio Jovem, que dá apoio a pessoas com problemas de dependência e comportamentos aditivos, incluindo dentro das prisões, recebeu uma chamada: era suposto ir buscar um desses reclusos para acolher na instituição. Recusou-se a fazê-lo. “Era domingo e não eram horas de ir buscar alguém.” Além disso, se o fizesse “estaria a violar as normas da Direção-Geral da Saúde”, que “obrigam à apresentação de um teste negativo para a covid-19 e de uma declaração a consentir a quarentena por parte dos que pretendem integrar a comunidade”. “Como temos uma residência e pessoas internadas, e sendo a instituição um misto de lar, escola e creche, temos de ter todos os cuidados de modo a proteger e salvaguardar o estado de saúde dos nossos residentes e a própria equipa”, justifica também. Mais tarde, Francisco Chaves viria a saber que esse recluso acabara por passar a noite na rua, “sentado num banco de jardim em frente à prisão”. “Um guarda que o conhecia deu-lhe comida durante a noite.” Só na segunda-feira seguinte, já com os serviços administrativos abertos, “pôde ir levantar o resto dos seus pertences à prisão e o dinheiro que supostamente teria”, tendo sido, julga Francisco Chaves, acolhido depois por outra associação. Francisco Chaves lembra-se também de ter visto nas notícias que outro ex-recluso fora libertado “apenas com 60 cêntimos no bolso e a uma segunda-feira de manhã”, o que o leva a perguntar: “Uma pessoa está cinco, seis, sete anos na prisão e depois sai sem ter apoio familiar. É suposto fazer o quê?”. E, como esse, tantos outros. “Houve um boom de saídas da prisão nesse célebre fim de semana de 11 e 12 de abril. De repente foram colocados nas ruas não sei quantos reclusos sem ter havido articulação com as diferentes instituições. Foi caótico.” A partir do momento em “que é dada ordem de libertação por parte do tribunal, os reclusos têm mesmo de ser libertados, mesmo que essa ordem chegue à prisão, via fax ou e-mail, às onze e meia da noite”. “É fazer as malas e sair, e mesmo que peça para dormir e sair no dia seguinte, ou esperar pela família, vão dizer-lhe que não, que tem de sair imediatamente, e o se recluso não obedecer o guarda vai buscá-lo e tirá-lo da prisão, nem que tenha de arrastá-lo até à porta”, diz também Francisco Chaves, cuja instituição tinha acolhido, até finais de junho, um dos ex-reclusos libertados no contexto da pandemia. O responsável defende que muitos problemas se teriam evitado se “os juízes, ao dar seguimento ao despacho, determinassem um dia específico para a saída”. “Tenho a certeza de que se isto tivesse sido feito o recluso que nos pediram para ir buscar não teria ficado na rua.”

José Brites diz que, em alguns casos, “poderia ter havido um acompanhamento mais específico”. Dá o exemplo de reclusos que estavam a fazer determinado tratamento quando foram libertados da prisão e “trouxeram dois ou três medicamentos” mas depois ficaram sem acesso à medicação. Noutros casos, diz, “foram interrompidos programas de substituição de metadona”. Uma notícia publicada pela Lusa a 14 de abril dava conta disso mesmo. “Nos últimos dias, praticamente diariamente têm chegado pessoas que vêm das prisões e que são postas em liberdade em situações de muita vulnerabilidade, em termos sociais e também de consumos”, dizia Hugo Faria, coordenador de uma dessas unidades móveis, em declarações à agência de notícias. São pessoas, acrescentava, que tinham consumos dentros da prisão ou estavam inseridas em programas de metadona nos estabelecimentos prisionais e que saíram sem qualquer apoio social. Também à Unidade de Emergência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), instalada perto do Cais do Sodré, chegou pelo menos um caso assim, de um ex-recluso que estava a fazer hemodiálise três vezes por semana e que quando foi libertado ficou sem acesso ao tratamento. “Era a prisão que assegurava esse tratamento e seria necessário ter dado continuidade ao mesmo”, diz ao Expresso Marisa Melo, assistente social na instituição. Garante, contudo, que foi dada “assistência imediata”. “A pessoa recorreu e nós agilizámos para que não ficasse sem tratamento.” Outros 32 ex-reclusos, libertados no contexto da pandemia, recorreram àquela unidade em busca de comida e alojamento entre 14 de abril e 7 de maio. Um número que não só Marisa Melo como também Celeste Brissos, diretora da unidade, consideram excecional. “Posso dizer que nunca tivemos um boom assim desde que aqui estamos”, diz Marisa Melo. “Não, nem pensar, um boom assim não, nunca aconteceu”, acrescenta Celeste Brissos, concordando que a “libertação repentina, dada a entrada em vigor da lei com efeitos imediatos, fez com que as pessoas se vissem desprovidas da resposta normal e recorressem em situação de emergência”. Por resposta normal entenda-se Casa de Transição, residência da SCML onde são acolhidos ex-reclusos e criada no âmbito de um protocolo assinado com a DGRSP. "Ninguém deve ficar na rua." Ouça Marisa Melo e Celeste Brissos sobre os desafios de acompanhar um ex-recluso na reintegração 1:05 Marisa Melo admite que não houve qualquer contacto por parte da DGRSP mas Celeste Brissos apressa-se a garantir que ninguém saiu da Unidade de Emergência “sem ser alojado”. Dos 33 ex-reclusos que lhes bateram à porta, 12 foram alojados em hostels, nove voltaram para junto das suas famílias, depois de se ter percebido que a rede familiar não se tinha ainda desfeito por completo, e os restantes alugaram quartos com o dinheiro que lhes sobrou da prisão e a ajuda financeira da SCML. Que ajuda financeira é essa? É difícil responder porque “varia”. “Temos de olhar para a pessoa e avaliar a sua situação e perceber as suas necessidades específicas. Não somos a segurança social, somos ação social, e não há um apoio standard, há um apoio ajustado às necessidades”, explica Marisa Melo. Uma fonte de outra instituição que acompanhou de perto o processo de libertação dos reclusos descreve-o com menos pruridos. “Saíram ao calhas. Foram libertados de um momento para o outro, foi uma desorganização, foi tudo feito à pressa. Abriram-se simplesmente as portas da prisão e os reclusos foram deixados ao deus-dará, sem dinheiro, sem habitação e sem terem para onde ir.” E a verdade é que, pelo menos durante algum tempo, vários destes ex-reclusos foram vistos a viver na rua. Celestino Cunha, da Comunidade Vida e Paz, que apoia pessoas em situação de exclusão, nomeadamente através da distribuição de comida nas ruas de Lisboa, diz ter encontrado “entre 20 a 30” ex-reclusos nas suas rondas pela cidade. “Logo depois de ter sido anunciada a libertação começámos a encontrar mais antigos reclusos. Diziam-nos que tinham acabado de sair da prisão e que não tinham para onde ir, que tinham dito na prisão que sim, que tinham onde ficar, porque tudo o que queriam era sair, mas na verdade não tinham.”

Rui está à espera da reforma. Até lá, gostava de encontrar uma ocupação FOTO Nuno Botelho

A ideia que dá “é que nada disso foi bem averiguado, que se tratou de uma medida administrativa que não foi propriamente validada”. “Foi essa a ideia com que fiquei ao falar com pessoas na rua. Disseram-me que não tinham onde dormir e o que comer. Estavam numa situação de grande vulnerabilidade”, explica Celestino Cunha. Estavam também “surpreendidos com o que eles próprios tinham encontrado na rua”. “Diziam que não era bem aquilo de que estavam à espera de encontrar, que a situação estava mais complicada do que tinham julgado, porque naquela altura já havia mais gente do que o normal a pedir comida nas ruas por causa da pandemia [o que levou, aliás, a associação a duplicar o número de refeições entregues]”. Com o tempo o coordenador deixou de os ver e supõe que pelo menos alguns deles tenham ido para os centros de acolhimento de emergência para sem-abrigo que a Câmara de Lisboa criou, nomeadamente o do Pavilhão Municipal Casal Vistoso. No Grande Porto, as equipas de rua e os gestores de caso do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) tiveram conhecimento de 30 ex-reclusos nesta situação. Fernando Paulo, vereador da Câmara e coordenador do NPISA no distrito, lamenta que todo o processo tenha sido “atabalhoado”. Destas 30 pessoas, 12 foram referenciadas e acompanhadas pelo Centro Distrital do Instituto da Segurança Social (ISS) entre os dias 12 e 17 de abril, “o período mais crítico porque súbito”, diz o ISS. “Aqueles que se encontravam sem retaguarda familiar ou sem condições económicas que lhes permitissem subsistir foram acolhidos em centros de alojamento social, pensões ou quartos arrendados. As refeições foram asseguradas através das cantinas sociais ou de apoios económicos atribuídos”, explica a instituição. Destes 12, quatro foram encaminhados para o distrito de onde eram naturais, cinco continuaram a ser acompanhados pelo NPISA e três recusaram qualquer apoio. Decisões “completamente absurdas” Em abril, a ministra da Justiça revelou no Parlamento que as saídas administrativas estavam previstas para 1253 reclusos. Acabaram por sair, nessa primeira fase, 691. “Foi tudo feito com muito pouco critério e em alguns casos com uma injustiça atroz. Há decisões completamente absurdas”, lamenta Gil Balsemão, advogado e membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR). “A partir da terceira semana não saiu mais ninguém. Foi uma lotaria sem explicação.” Eventualmente as respostas negativas da DGRSP começaram a chegar. “Vi decisões que não apresentavam qualquer justificação e outras em que o parecer negativo era justificado sem fundamento jurídico. Começaram a interpretar a lei daquela forma para sair menos gente.” O Expresso tem conhecimento do caso de duas pessoas condenadas pelo mesmo crime, no mesmo processo e com uma pena praticamente igual: uma saiu, outra não. “Foi uma questão de timing. Os primeiros casos que os Estabelecimentos Prisionais (EP) mandaram para a DGRSP, logo no início, tiveram sorte. Os outros não.”

