Este é um jogo que pode ter dois caminhos: no primeiro, lançamos o desafio de descobrir qual o partido com que mais se identifica; no segundo, qual o líder partidário com o estilo de governação que mais lhe agrada.

Desde já, reforçamos que este resultado não é uma recomendação de voto, servindo sobretudo para aprender mais sobre as propostas dos partidos e as características dos seus líderes.

29 de fevereiro 2024

Vamos a isto?