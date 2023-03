Mário Alvim já está habituado a este tipo de missão. Fez os voos de repatriamentos dos portugueses ‘presos’ em Timor pela pandemia, transportou e resgatou tropas e equipas de socorro de todos os cenários de conflito ou desastre natural – Kuwait, Afeganistão, República Centro Africana, Moçambique, Turquia, Chile… -, levou vacinas. Só ele já aterrou em 120 países.

Mas este voo de Lublin-Lisboa foi diferente, tocou-o mais. “O olhar daquelas pessoas mexeu comigo, tanto. Era o olhar de quem está perdido, de quem perdeu tudo, está vivo mas não tem nada. Foi pesado porque eu já conhecia esse olhar. Nasci em Angola e vi sete tios meus a serem retirados para Portugal em 75, lembro-me do avião da TAP com pessoas sentadas no corredor e o drama que foi aquela ponte aérea, tanta gente a partir com uma mão à frente e outra atrás. Marcou-me muito, acordou memórias dolorosas”, conta.

Para desanuviar o ambiente a bordo, o comandante deixou uma criança entrar no cockpit. Era alegria na certa. Mas não foi. “O miúdo devia ter uns 7, 8 anos, mas não mostrou qualquer interesse, estava longe dali, triste. Normalmente fazem imensas perguntas e querem mexer nos botões todos, mas aquela criança não”.

Quando aterrou em Lisboa, no aeródromo militar de Figo Maduro, Mário Alvim pôs no exterior da aeronave duas bandeiras, uma da Ucrânia outra de Portugal. A imagem tornou-se um ícone da missão, pioneira a nível europeu e mundial. Na pista, à espera, estava Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem e a então embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets.

O Presidente subiu a bordo e foi recebido com um “Obrigado Portugal”, assim mesmo em português, entoado em uníssono pelos passageiros. “Este foi um dos momentos em que fazer política vale a pena: eram 267 pessoas a bater palmas, cheias de gratidão”, descreveu Marcelo. “À sua maneira, esta é uma história exemplar: tivemos a sociedade civil a tomar a iniciativa, tivemos o poder político a atuar em conjunto, com relevo naturalmente para o Governo, as câmaras municipais, a embaixada sempre presente, e o voluntariado a permitir esta operação”, acrescentou.

Após o desembarque, os passageiros foram testados à covid-19 e distribuídos por vários centros de acolhimento, de curta e média duração: dois na Azambuja - o pavilhão desportivo de Vale do Paraíso e a Pousada da Juventude -, um hotel em Mafra e o Centro Apostólico na Guarda. Em poucos dias a maioria tinha seguido para casa de familiares e famílias de acolhimento. Para os refugiados em situação mais frágil houve ainda, durante três dias, 80 quartos reservados no Hotel Ramada, em Lisboa.

“Até hoje foram atendidos cerca de 10 mil refugiados. Em carga humanitária enviada foi quase €1 milhão em bens essenciais, que atingiram dois milhões de pessoas” José Angelo Neto

Até na sede da própria associação, onde hoje se mantém em funcionamento um ATL, nasceu em março de 2022 um hostel improvisado, ocupado pelos ucranianos que chegavam pelos próprios meios a Portugal. “Até hoje foram atendidos cerca de 10 mil refugiados. Em carga humanitária enviada para a Ucrânia foram 40 camiões TIR, nove carruagens de comboio e os seis aviões. São mais de mil toneladas de produtos, quase um milhão de euros em bens essenciais. Segundo a informação que recebemos da Kiev, essas doações, tanto de alimentos como de geradores - o último avião foi só com geradores e roupa térmica -, conseguiram atingir dois milhões de pessoas”, contabiliza José Ângelo Neto.

Um ano depois do início da invasão, a UAPT continua a mandar bens para a Ucrânia apesar das doações terem diminuído 90%. As operações de resgate, porém, já terminaram. “Quem queria sair já saiu”, justifica o fundador. As forças da associação estão agora focadas noutra missão. “Da Ucrânia chegavam-nos muitos pedidos de ajuda médica, devido à destruição das infraestruturas hospitalares. Decidimos, por isso, criar em Portugal um centro de tratamento de feridos de guerra, principalmente militares, com capacidade para 100 utentes, que inclui também residências para familiares. Será em Ourém, numa quinta com quatro hectares, com um edifício enorme, cedida pelos proprietários à Ukranian Refugees por sete anos, mais sete de opção. Queriam que fosse usada por uma boa causa e vai ser”, garante Ângelo. As obras já começaram, assumidas pelo Leroy Merlin, e os primeiro feridos deverão chegar na última semana de abril, em aviões de pequena dimensão, já com o apoio da filial da associação, que deverá abrir em Kiev, no próximo mês.

Os tratamentos vão ser assegurados pela rede privada CUF, que assinou um protocolo diretamente com o governo ucraniano e com a associação. Teresa Leal Coelho, ex-vereadora da câmara de Lisboa e antiga vice-presidente do PSD, assegurou pro bono o apoio jurídico ao acordo. Só agora visível na ação da UAPT, é ela que nos bastidores desfaz nós burocráticos e agiliza contactos institucionais desde março de 2022. Depois de montar um centro de refugiados com a Universidade Lusíada, onde é professora, mandou um SMS ao Presidente da República a disponibilizar-se para apoiar o acolhimento dos que estavam a chegar. A presidência passou-lhe o contacto de Roman e Ângelo. Estão juntos até hoje. Em agradecimento, no dia em que se comemorou um ano da invasão, eles fizeram-na embaixadora da associação.

Quando a guerra terminar, o edifício de Ourém será entregue à comunidade para ali instalar um centro de apoio às vítimas de violência doméstica e crianças em situação de vulnerabilidade. Nessa altura, a ação da associação deverá virar-se diretamente para os regressos a casa dos refugiados e para a recuperação da Ucrânia. Só aqui falha o planeamento milimétrico da UAPT. Não há data para a paz.