Agora é a vez deles

Com dez anos já era federada e o seu treinador deu início à participação em competições. “Tem sido badminton desde então. Este será o meu desporto para sempre”, diz.

Beatriz tem uma deficiência motora no braço esquerdo, uma lesão do plexo braquial (conjunto de nervos que faz a comunicação entre os braços e o cérebro). Não conhece outra forma de viver e não sente que isso dificulte o dia a dia. No entanto, admite, tem desvantagens no desporto por comparação a atletas sem deficiência: no equilíbrio, na velocidade e na gestão do jogo.

Como em Portugal não existe parabadminton, Beatriz joga e defronta atletas sem deficiência. O mesmo não acontece a nível internacional.