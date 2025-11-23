“Mãe, eu vou crescer?”

Grávida da única filha aos 29 anos, Laurinda Mota teve, pela primeira vez, o nome associado ao seu um metro e 12 centímetros de altura. Entre a infância isolada, a estranheza do próprio corpo e a incapacidade de alcançar todos os degraus, chegou o diagnóstico: uma displasia óssea chamada acondroplasia, a doença do desenvolvimento do esqueleto mais frequente entre pessoas com nanismo.

“Os meus pais não estavam preparados para me explicar o porquê de não ter crescido, claro que eu achava estranho os meus primos estarem a ficar mais altos do que eu”, conta ao relembrar quando, por volta dos sete anos, deixou de se sentir como as outras crianças.

A única de sete irmãos a viver com esta condição, Laurinda desviou-se de um caminho que a mantinha protegida. Deixou Peroselo, uma aldeia em Penafiel, para ir para o Porto, aos 14 anos, quando decidiu “aprender as necessidades e comportamentos sozinha”, entre as paredes de oração da sua nova morada. Foi num colégio católico que a vida ganhou outro significado e disciplina. Laurinda tinha de ser a filha que seguia os estudos, a que teria “um futuro melhor” para que os olhares hostis e as marcas que a distinguiam desaparecessem.

Catorze anos passaram e o caminho traçou-se desta vez em direção a Lisboa, ainda que sem trabalho ou plano definido. Hoje, aos 57 anos, o percurso de Laurinda é transversal ao de todos os que, como ela, vivem com esta condição: “Quando queria chegar a um balcão, ninguém me via, quando queria tocar numa campainha, não chegava. Tinha um pavor de entrar num sítio em que não conseguisse chegar”.