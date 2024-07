A exceção

As mulheres representam a maioria no ensino superior em Portugal, tanto no número de inscritos como no número de diplomados, segundo a Pordata e o Boletim Estatístico para a Igualdade de Género de 2023.

Mas há uma singularidade: a Engenharia, as Indústrias Transformadoras e a Construção. Nestas àreas têm menos de 30% de representação.

Distribuição das alunas inscritas no ensino superior e na área de Engenharias, Indústrias transformadoras e Construção

As áreas da informática, mecânica e eletrotécnica são as que agregam menor representação feminina na engenharia, conforme os dados do ano letivo de 2022/2023. Estas são áreas relacionadas com o trabalho com infraestruturas físicas, artefatos tecnológicos e máquinas.

Alunas inscritas no Instituto Superior Técnico nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Informática e Engenharia Eletrotécnica

Ainda assim, nos últimos 20 anos observa-se um crescimento contínuo da participação feminina nestas três áreas de ensino mais masculinizadas. Entre elas, a engenharia mecânica apresenta os resultados mais positivos.

A evolução foi travada a partir do ano letivo 2020/2021 e pode ser explicada também com o impacto da pandemia Covid-19. Outro fator que pode ter contribuído para esta ligeira descida percentual é a mudança de mestrado integrado para apenas licenciatura em 2021/2022.

Além dos "Joões"

Lúcia Delgado, 22 anos, foi uma das 25 jovens num total de 340 alunos a entrar na licenciatura de engenharia eletrotécnica no Técnico em 2021.

Desde cedo, começou a assistir vídeos no YouTube sobre a montagem e desmontagem de objetos eletrónicos, pela curiosidade em perceber como funcionavam. Daí surgiu o interesse pela área da engenharia.