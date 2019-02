O lugar onde nem eu nem tu queremos viver

Salam Aldeen viu a imagem, leu a história. A mãe dele é moldava e o pai iraquiano, vivia na Dinamarca no dia em que aquela foto se tornou simbólica para refugiados e não refugiados e quis procurar formas de ajudar logo nesse dia. Disseram-lhe que não havia nada a fazer na Grécia, em Lesbos, que se quisesse contribuir deveria ir para Lampedusa, no sul de Itália.

Mais de três anos passaram desde que Salam esteve pela primeira vez na ilha. Hoje é o responsável pela Team Humanity, uma organização humanitária não governamental e sem fins lucrativos. Sobrevivem de doações. Todas as tardes abrem os portões para que 800 ou 900 crianças dos campos brinquem. “Quando vêm para aqui sentem-se crianças outra vez. No campo não têm nada para fazer, estão só sentadas nas tendas. Algumas famílias não as deixam sair porque é perigoso, as que saem brincam com terra, fazem coisas tolas”, conta-nos Salam enquanto controla de longe a sessão de cinema que acabou de começar dentro do armazém. Estão a ver "Dia de Surf", ligou um projetor ao computador e as imagens dançam na parede ao fundo. Os miúdos sentam-se de pernas cruzadas no chão, as mães alinham-se nos bancos corridos feitos de paletes e esperam, algumas com bebés ao colo.

Salam trabalhava numa empresa de construção civil dinamarquesa, tinha amigos diferentes dos que tem agora. Também as preocupações e as prioridades mudaram: nas primeiras vezes que esteve em Lesbos, a Team Humanity ajudava no resgate nas praias, em 2015 e 2016 desembarcaram dezenas de pessoas na ilha- fosse em barcos ou a nado.

— Como é um resgate?

— Imaginem um barco no mar. Mas em vez de estarem sentadas, as pessoas estão na água, a afogarem-se. O mais difícil é escolher quem vais salvar primeiro: este miúdo ou aquele? Esta mulher ou aquela?

— Como se decide?

— Vendo quem se está a afogar primeiro.

As ondas tendem a estar contra quem resgata. A noite também. Tal como a escuridão. “Não há dinheiro que possa dar um sentimento igual ao de salvares uma criança ou qualquer pessoa da morte. Nem consigo explicar, mas foi...” Não sabe bem o que foi. “Tive humanos mortos nos braços. Enterrei miúdos com as minhas mãos, cavei sepulturas, escolhi o sítio para enterrar a criança, a mãe e o pai.”