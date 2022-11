Leituras de Verão

Poesia

No seu primeiro livro, “Minha Senhora de Quê” (1990), Ana Luísa Amaral (A.L.A.) começa um poema intitulado ‘A Verdade Histórica’ com estes prosaicos versos: “A minha filha partiu uma tigela/ na cozinha.” Embora lhe apetecesse escrever “sobre o evento”, a mãe/sujeito poético logo pôs de lado “inspiração e lápis” para “pegar numa vassoura”. Do acidente banal do quotidiano parte-se para a suspensão lírica, esse intervalo no fluxo do tempo que permite habitar o silêncio, inquirir sobre o mundo ou a lógica das coisas. A poética de A.L.A. sempre funcionou assim. Ainda no mesmo poema, lemos: “A cozinha varrida de tigela/ ficou diferente da cozinha/ de tigela intacta:/ local propício a escavação e estudo,/ curto mapa arqueológico/ num futuro remoto.” Doze anos mais tarde, em “Imagias”, volta a esse momento já distante: “A minha filha já não parte/ tigelas na cozinha. (...) Em lugar de as quebrar,/ a minha filha cola outras tigelas,/ como eu tento colar/ ainda o tema,/ o instante perdido da cozinha.”

Um dos prazeres da leitura de “O Olhar Diagonal das Coisas”, espesso volume que reúne os 17 livros de poesia publicados pela autora, é descobrir a rede de conexões entre poemas: reflexos, continuidades, ecos, inversões. Cada livro tem o seu fio, a sua ordem, o seu cosmos. Mas há um mesmo sopro a percorrê-los, um mesmo ímpeto. A obra toda como um corpus — num sentido literal, orgânico. E a busca maior é sempre a do “excesso mais perfeito”: “Queria um poema de respiração tensa/ e sem pudor. (...) Um poema feito de excessos e dourados,/ e todavia muito belo na sua pujança obscura/ e mística./ Ah, como eu queria um poema diferente/ da pureza do granito, e da pureza do branco,/ e da transparência das coisas transparentes. (...) Nu, de redondas formas, um tal poema queria./ Uma contrarreforma do silêncio.”

Poemas Envelope

Todos os poemas de Emily Dickinson (1830-1886) parecem cartas dirigidas a alguém, não se sabe a quem, mensagens pessoais e crípticas, mas estes levam isso à letra; escritos em envelopes reutilizados, o suporte precário adensa o enigma da grafia, da gramática, do sentido. / Pedro Mexia

Sonetos de Shakespeare

Entre as mais canónicas traduções de Vasco Graça Moura conta-se esta integral dos 154 sonetos de Shakespeare, poemas maneiristas, melancólicos, sarcásticos, vitalistas ou desencantados. / Pedro Mexia

Noite Vertical

Toda a poesia e dois livros inéditos de uma voz que ainda não encontrou o lugar que merece na poesia portuguesa: “A grão, espanto e ouro — arde. E toda a Terra se ilumina e molda pelo seu rosto.” / José Mário Silva

Cosmos e Casas

Fortíssimo livro de estreia, virado para os labirintos da memória e para a luta corpo a corpo com a linguagem. “A palavra desenrola/ sua marcha constante/ pedindo presença/ desvelo dança.” / José Mário Silva

Sétimo Dia

O espólio do poeta continua a revelar tesouros. Como estes poemas, o primeiro dos quais diz: “A minha maneira de curar-me é perdoar as ofensas.” E um dos últimos: “Mãe, sinto o corpo a tremer. E sou um homem clandestino. Uma casa para demolir.” / Luciana Leiderfarb