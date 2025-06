Ao entrar na prisão de Custóias, batem certo as referências dos filmes. Uma porta branca e robusta, com aparência de pesar toneladas, destapa um corredor fino, com um raio X ao fundo, ao estilo dos aeroportos. Do lado direito, um guiché onde repousam as chaves, imensas, e os documentos de identificação dos visitantes. Alguns guardas largam a coreografia dos afazeres para nos instruir: telemóveis, computadores e demais aparelhos eletrónicos não são autorizados a entrar. As mochilas também ficam de fora: tudo encaixotado em cacifos.

Depois do rastreio às visitas, um guarda prisional segue em frente. Abre e fecha cada porta, com o tilintar das chaves a ressoar nas paredes e a convergir num eco que se baralha com os passos e as vozes e mescla o início com o fim das palavras. Os corredores são frios, gastos como veias de um corpo velho.

Não é comprido o caminho até à escola da prisão. Do escuro de um corredor central, rapidamente se desagua num pátio interior ao ar livre, com um campo desportivo à direita e um pequeno jardim à esquerda, do mesmo lado onde ficam as salas de aula.

Está soalheiro o dia em que ali entramos pela primeira vez. E a sala, acanhada e lotada, é palanque de uma tarde de aulas invulgar.