Carolina não foi sujeita a nenhum tratamento destes, mas a pressão dos pais para ir aos campos de férias falava mais alto. A jovem gostava desse campo de férias. Lá, podia pegar na sua guitarra clássica e combinar melodicamente as cordas de bronze e nylon com as caras que tinha vindo a conhecer nos anos anteriores.

Aos 19 anos, foi impedida de voltar a participar neste retiro. O motivo era, aparentemente, inofensivo: já tinha uma idade que não justificava a sua participação nos campos de férias; era preciso dar espaço aos mais novos. Aceitou a justificação com alguma relutância, mas a dúvida remoía-lhe a consciência. “Era sempre uma desconfiança porque nessa altura eu já estava meio assumida, já tinha uma relação, apesar de a minha expressão de género ser mais feminina.” No retiro organizado pouco depois desse campo de férias, voltou a tentar inscrever-se, desta vez por telefone. A resposta foi direta e sucinta: “Vamos falar sobre sexualidade e portanto não queremos que tu venhas”.

A rejeição levou Carolina a afastar-se da Igreja: abandonou o coro da paróquia, mas não conseguiu deixar de ir à missa, optando sistematicamente por “ficar mais para trás”, nas últimas filas.

Escolheu viver a fé sem entraves de terceiros. Se antes a participação menos ativa na Igreja se devia à resistência que aí encontrava, o motivo agora é a distância. A viver em Lisboa, tenta assistir à missa através do ecrã do telemóvel. Agora, as visitas à igreja de Estarreja ficam guardadas para as datas mais importantes do calendário católico. Todos os Natais e Páscoas faz questão de partilhar os dias com a família e aproveita para regressar ao coro, onde agora é recebida com um caloroso “precisamos de ti”.

A vontade de servir fala mais alto

“A partir de uma certa altura da minha vida nunca escondi que era lésbica. Na minha entrevista de emprego tinha uma bandeira LGBT atrás de mim”, conta. Carolina trabalha hoje para a Jerónimo Martins, na Azambuja, mas o seu percurso profissional começou precisamente em Estarreja, com um estágio profissional na mesma empresa.

O receio dos pais sobre o seu insucesso profissional passou a ocupar menos espaço. Os estarrejenses reconhecem-na como uma profissional que serve o outro com entusiasmo. “É na minha paróquia, na minha cidade, que as pessoas à minha volta começam a ver quem é que eu sou e a comunicar com os meus pais”, recorda. “Fui atendida pela Carolina e gostei muito”, são palavras que tranquilizam os pais assustados com o futuro da filha. A ideia de que a jovem pode não ser bem sucedida por ser lésbica não é já tão premente.

Bordado no colete, Carolina exibe a forma de um arco-íris que lhe foi oferecido por uma cliente; um gesto que relembra com frequência.