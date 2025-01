Crónica

"Eu vivo em Los Angeles e estou habituada ao fogo: nada me preparou para este céu que cospe chamas e cinza e para o cheiro acre perto de mim"

"À porta do abrigo de Woodland Hills, um bairro do vale de São Fernando a nordeste de Hollywood, uma cabra pigmeu chamada Coco deita-se numa cama improvisada no chão, com uma coleira presa ao carro. A uns metros de distância, a dona Roya Lavasani olha para o telemóvel, com uma expressão vaga e perplexa, cabelo desalinhado e ombros caídos. Mostra-me vídeos da sua casa em Malibu, que ardeu completamente no grande incêndio de Pacific Palisades. A filha adolescente, Rezvon, está de pijama.

Fugiram com o que tinham no corpo quando os bombeiros andaram de casa em casa a mandar as pessoas sair, porque estava tudo perdido. O incêndio que atingiu a zona costeira de Los Angeles era uma besta indomável para os bombeiros, que se concentraram em salvar o máximo de vidas possível. A família perdeu tudo e está a dormir no carro, porque o abrigo não permite que a cabra pernoite com os humanos."

Este é parte da crónica, assinada pela jornalista Ana Luísa Guerra, que vive Los Angeles com a sua família e está habituada ao fogo mas nada a preparou para o céu que cospe chamas e cinza ou para o cheiro acre em seu redor. Esta é parte da sua história mas também é a de uma comunidade de homens e mulheres a quem chamam angelenos, resilientes e habituados a fogos e terramotos, mas que em nenhum momento das suas vidas tiveram de enfrentar uma catástrofe assim. Pode ler AQUI.