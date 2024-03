Educação, saúde, impostos e mais 14 grandes temas importantes para o país: o que quer cada partido?



Além dos protagonistas, importa saber o que propõem os partidos para as principais áreas da vida pública. O Expresso escolheu um conjunto de temas e foi ver a fundo o que defendem os programas e o que dizem alguns especialistas sobre as propostas. São 17 temas-chave para o futuro do país, veja aqui os principais artigos