Ajudamos-te a saber quais as provas de ingresso pedidas por cada curso, em cada instituição, em 2026/27. Espreita também a nota do último colocado no ano passado em cada um dos cursos do ensino superior público e as vagas que vão abrir este ano no concurso nacional de acesso
JUNHO DE 2026
Créditos
Texto, tratamento e recolha de dados Cátia Barros
Webdevelopment Cátia Barros com João Melancia
Webdesign Tiago Pereira Santos
Coordenação Isabel Leiria e Marta Gonçalves
Direção João Vieira Pereira
Expresso 2026