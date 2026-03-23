Gabriel Albuquerque ainda não era maior de idade quando entrou para o projeto olímpico, tendo em vista Paris 2024. Foi uma surpresa, ainda que, na visão a longo prazo de JP, algo já estivesse a ser planeado. O treinador começou a pensar “a quatro anos”, por ciclos olímpicos, quando a dupla rumou ao Algarve.

A partir de 2023, os trampolins tornaram-se a principal atividade da vida de Albuquerque. O miúdo tornou-se a face mais visível do incrível talento da ginástica de trampolins portuguesa, juntamente com Pedro Ferreira, Diogo Abreu ou Lucas Santos.

Qualificado para Paris, o quinto lugar deixou um país a vibrar com as proezas áereas do benjamim da comitiva portuguesa. Na capital francesa, Gabriel sentava-se nos autocarros, de auscultadores nos ouvidos, escrevendo poemas e letras de canções, ao estilo de Eminem no “8 Mile”. Se não fosse ginasta, não hesita em atirar que seria rapper.

A escrita não parou desde o verão de 2024. No futuro, gostaria de “lançar algo”, de ir para estúdio, mas não será já. “Escrevo sobre coisas abstratas. Tento falar sobre a mente, o que se passa na mente.” Os nomes que mais o inspiram são os portugueses XTinto e Johnny Virtus.

Há uma ambição sonhadora na forma como recorda os Jogos. Não deixa de vincar que não cumpriu o seu objetivo, o pódio, que a final “não correu assim tão bem”.

Paris foi “uma aprendizagem grande”, foi “aprender a lidar melhor com a cabeça em prova”. “Com 17 ou 18 anos, é difícil lidar com os pensamentos de um adolescente, com a cabeça em mudança, estando em alta competição”, assume quem trabalha com uma psicóloga, fora do âmbito do clube ou da federação.

Gabriel Albuquerque em competicao internacional de trampolim

O apoio na saúde mental é uma das componentes da abordagem multidisciplinar no quotidiano de Albuquerque. Apesar de estar numa cidade pequena, tem tudo o que precisa, garante: ginásio, onde JP, que é personal trainer além de técnico de ginástica, o ajuda; fisioterapia em Faro, pilates a 15 minutos de distância de casa. Não treina com colegas de altíssimo nível, é verdade, mas habituou-se a isso, a “não ter termo de comparação”. É ele e os trampolins. Aliás, ele, os trampolins e o treinador, espécie de grilo falante que mantém os níveis de exigência.

Mais do que este ou aquele aparelho de treino, o que se pede aqui é “visibilidade”, diz Albuquerque. É haver quem se desloque a este “cantinho” e conte o que aqui se passa, complementa João Pedro, que lança outro problema clássico: “A falta de coordenação entre o sistema educativo e o desportivo.”

Recordando os Jogos, o treinador que, em menos de uma década, passou de achar que se estava a despedir do seu pupilo para o acompanhar no maior dos palcos do desporto partilha o grande mistério que se seguiu a Paris: “Houve uma coisa que ninguém me informou, e eu também não perguntei: o que é o pós-olímpicos?” A gestão emocional é “difícil”, porque é preciso “começar tudo de novo” e “o que te levou ali já não está lá da mesma forma”, há marcas que entram e não saem após a experiência.