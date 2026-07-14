Há mais gente a trabalhar do que nunca e os contratos precários estão em mínimos. A média salarial aumenta, ainda que a inflação tenha comido parte desse ganho. Já a carga fiscal continua a subir. Este é um retrato que ajuda a contar a história de um país que dentro de algumas horas discute o Estado da Nação: dos salários ao emprego, passando pela educação, saúde e habitação, sem esquecer a criminalidade, justiça e pobreza
15 JULHO DE 2026
Nota: Em julho de 2026, o INE reviu em alta a população residente em Portugal, que passou a assentar em dados administrativos e não nos Censos. A nova série aponta para 11,4 milhões de habitantes no final de 2025, mais 825 mil do que em 2021. Vários indicadores vão ser revistos até 2027. Os dados apresentados neste trabalho refletem a informação oficial disponível à data de publicação.
Nota: Em julho de 2026, o INE reviu em alta a população residente em Portugal, que passou a assentar em dados administrativos e não nos Censos. A nova série aponta para 11,4 milhões de habitantes no final de 2025, mais 825 mil do que em 2021. Vários indicadores vão ser revistos até 2027. Os dados apresentados neste trabalho refletem a informação oficial disponível à data de publicação.
CRÉDITOS
Texto e web development Cátia Barros
Recolha de dados Expresso
Narrativa visual e tratamento de dados Cátia Barros e Sofia Miguel Rosa
Web design Tiago Pereira Santos
Coordenação Liliana Valente, Marta Gonçalves, Miguel Prado e Rita Ferreira
Direção João Vieira Pereira
Expresso 2026