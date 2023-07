O que melhorou e o que está por fazer



O abandono escolar desce, a imigração aumenta, o SNS tem mais médicos, a economia cresce, o emprego está perto de máximos, as pensões sobem, a dívida pública cai e as contas públicas estão quase em equilíbrio. No mesmo país, há uma grave crise de professores, 400 mil idosos são pobres, 1,6 milhões de utentes não têm médico de família, a habitação tornou-se inacessível, a criminalidade aumenta, a carga fiscal atinge novo máximo e a economia mantém-se na cauda da Europa. Que país é Portugal em 2023?