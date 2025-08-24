Os dados apresentados neste trabalho sobre alojamento foram recolhidos, e estão em permanente atualização, pela Alfredo AI, a start-up responsável pelo Observatório do Alojamento Estudantil. A informação resulta da monitorização diária de mais de 100 mil anúncios destinados a estudantes, publicados em portais imobiliários e sites de agências do setor. Na análise dos preços, a plataforma considera também a oferta das residências públicas de estudantes.

Os restantes custos (alimentação, transportes, comunicação, saúde, vida social e outros) resultam de um estudo conduzido pelo Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, no âmbito do projeto europeu Eurostudent VII. Este inquérito analisa as condições de vida e de estudo dos alunos do ensino superior em vários países europeus. Para estimar valores a nível local, os resultados do estudo referentes a Portugal, por faixa populacional, foram cruzados com os dados de população do Instituto Nacional de Estatística (INE), permitindo obter valores aproximados para diferentes cidades portuguesas.

Toda a informação preenchida pelo leitor no simulador é usada apenas para cálculo automático e não é recolhida nem armazenada.