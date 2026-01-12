PRESIDENCIAIS 2026
Espelho meu, há algum Presidente como eu?
PRESIDENCIAIS 2026
Espelho meu, há algum Presidente como eu?
Este é um jogo com um único objetivo: ajudá-lo a descobrir com qual dos oito principais candidatos presidenciais de 2026 mais se identifica — seja pelas propostas, pela visão para o país ou pela forma de exercer o cargo de Presidente da República.
Desde já reforçamos que o resultado não constitui uma recomendação de voto. Serve sobretudo para explorar, de forma clara e comparável, as ideias, prioridades e perfis dos candidatos.
JANEIRO 2026
Vamos a isto?
Como é que este trabalho foi feito?
Este quiz posiciona os principais candidatos às eleições presidenciais de 2026 perante um conjunto de 20 questões que abrangem propostas, visões para o país e características de atuação política e institucional. As posições apresentadas resultam da análise dos programas, declarações públicas, entrevistas, debates, intervenções e comunicações oficiais de cada candidato. Para tal, foi aplicado um sistema de pontuação: é atribuído 1 ponto quando existe concordância com a afirmação, -1 ponto quando existe discordância e 0 pontos quando não foi possível identificar uma posição clara. A base de dados utilizada e desenvolvida pelo Expresso pode ser consultada aqui.
Ao longo deste questionário o leitor pode posicionar-se a favor, contra ou neutro relativamente às diferentes afirmações e cenários apresentados. Com base nas respostas, é aplicado um modelo de contagem para calcular a percentagem de proximidade em relação a cada candidato. Sempre que o utilizador concorda com uma afirmação, recebe um ponto para todos os candidatos que também assumiram uma posição positiva (+1) nessa questão, sem ganhar ou perder pontos relativamente aos que assumiram uma posição negativa (-1). Pelo contrário, quando o utilizador discorda, ganha um ponto para os candidatos que atribuíram à afirmação um valor negativo (-1), sem alterações para os candidatos com posição positiva (+1). Nos casos em que o candidato ou o utilizador assumem uma posição neutra, não é registada qualquer pontuação.
O resultado final traduz o grau de proximidade entre as respostas do leitor e as posições públicas de cada candidato.
Este resultado não constitui, em nenhum momento, uma recomendação de voto.
⬤
Créditos
Recolha de dados e análise jornalística David Dinis e Eunice Lourenço
Metodologia e desenvolvimento web Cátia Barros
Webdesign Tiago Pereira Santos
Apoio web João Melancia
Coordenação David Dinis, Eunice Lourenço e Marta Gonçalves
Direção João Vieira Pereira
Expresso 2026
