Como é que este trabalho foi feito?

Este quiz posiciona os principais candidatos às eleições presidenciais de 2026 perante um conjunto de 20 questões que abrangem propostas, visões para o país e características de atuação política e institucional. As posições apresentadas resultam da análise dos programas, declarações públicas, entrevistas, debates, intervenções e comunicações oficiais de cada candidato. Para tal, foi aplicado um sistema de pontuação: é atribuído 1 ponto quando existe concordância com a afirmação, -1 ponto quando existe discordância e 0 pontos quando não foi possível identificar uma posição clara. A base de dados utilizada e desenvolvida pelo Expresso pode ser consultada aqui.

Ao longo deste questionário o leitor pode posicionar-se a favor, contra ou neutro relativamente às diferentes afirmações e cenários apresentados. Com base nas respostas, é aplicado um modelo de contagem para calcular a percentagem de proximidade em relação a cada candidato. Sempre que o utilizador concorda com uma afirmação, recebe um ponto para todos os candidatos que também assumiram uma posição positiva (+1) nessa questão, sem ganhar ou perder pontos relativamente aos que assumiram uma posição negativa (-1). Pelo contrário, quando o utilizador discorda, ganha um ponto para os candidatos que atribuíram à afirmação um valor negativo (-1), sem alterações para os candidatos com posição positiva (+1). Nos casos em que o candidato ou o utilizador assumem uma posição neutra, não é registada qualquer pontuação.

O resultado final traduz o grau de proximidade entre as respostas do leitor e as posições públicas de cada candidato.

Este resultado não constitui, em nenhum momento, uma recomendação de voto.