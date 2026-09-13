O Jogo do Mata (a sério) chegou a Portugal

No final de 2022, o grupo decidiu ir a um torneio, só para ver como corria. Não correu bem no marcador – “percebeu-se que o nível era completamente diferente” -, mas correu bem no essencial: ninguém voltou com vontade de desistir. Pelo contrário. “Viemos todos com vontade de fazer mais e fazer melhor.” No início de 2023 começaram a treinar semanalmente, e foi aí, lembra David, “que começou a surgir a ideia de fazer as coisas como deve ser.” Fundaram a Associação Portuguesa de Dodgeball (APDB), com sede em Miranda do Corvo, o órgão que passou a organizar a modalidade em Portugal. E fundaram também um clube: os Ravens.

A história do nome tem a sua própria piada interna. “Não tínhamos nome, não tínhamos equipamentos”, recorda, sobre a preparação para aquele primeiro torneio. “Começámos a brincar com o nome de Miranda do Corvo, que é a nossa terra, e depois procurámos um nome que fosse fácil de explicar a nível internacional.” Corvo, em inglês, tanto pode ser “crow” como “raven”. Gostaram mais do som do segundo. Ficaram os Ravens.

O QUE SE ENSINA PRIMEIRO: FUGIR, NÃO ATACAR

Como treinador, a primeira coisa que David Cardoso ensina a um recém-chegado não é a rematar. É a fugir. “O básico do jogo é fugir da bola”, resume. “Coisas tão básicas como tirar o corpo todo do sítio onde está inicialmente é o que se ensina primeiro. Não queres estar sempre em movimento, mas queres estar sempre pronto para te movimentares.” Só depois vêm a técnica de remate e a técnica de catch, ensinadas cedo, explica, não tanto pela vantagem competitiva, mas para prevenir lesões e evitar que os principiantes fiquem com medo da bola.

David Cardoso, presidente da Associação Portuguesa de Dodgeball e selecionador nacional David Cardoso, presidente da Associação Portuguesa de Dodgeball e selecionador nacional

Porque mazelas também as há: a mais comum ocorre precisamente na receção da bola, quando os dedos ficam mal posicionados no catch. Seguem-se entorses e problemas nos joelhos, associados às mudanças de direção mais bruscas, e dores nos ombros, braços e costas provocadas pelo remate repetido do braço dominante. David é taxativo sobre o que previne tudo isto: “Fazemos sempre aquecimentos cuidados e promovemos o fortalecimento destas zonas.”

Perguntado se o mais importante no dodgeball é a força ou a destreza, não hesita: “É um desporto onde a força ajuda, mas a agilidade e a destreza provavelmente vão permitir alcançar melhores resultados, porque é necessária a sobrevivência muito antes daquela capacidade de rematar à distância.” E há aqui uma frase que ajuda a marcar a distância entre a versão de recreio e o desporto federado: “Nós, a jogar ao ‘Mata’, jogávamos com uma bola e não se notava. Com múltiplas bolas, o trabalho em equipa, o remate em conjunto que consiga atingir o objetivo, é muito mais eficiente do que o remate isolado.”

É por isso que as equipas comunicam através de um call system interno, orientado por um ou dois jogadores, designados callers, que decidem, em tempo real, quantas bolas atacar e a quem. Normalmente há mais do que um caller por equipa, “porque a probabilidade desse jogador não ficar até ao fim é muito grande.”

Rita Fachada (de costas) durante o treino dos Ravens, em Penela Rita Fachada (de costas) durante o treino dos Ravens, em Penela

Nos jogos de competição há até seis árbitros em campo: dois centrais, responsáveis pela gestão geral do jogo, e quatro de linha, um em cada canto, a ajudar a decidir falsas partidas, hits duvidosos e situações que, à velocidade do jogo, escapariam a apenas dois pares de olhos. Sobre as diferenças entre géneros, o selecionador nacional nota que se esbatem à medida que o nível técnico sobe: “Quando já há uma boa compreensão do jogo, começa a haver uma menor diferenciação entre os géneros.” Ainda assim, identifica um padrão: os homens tendem a ser mais explosivos e agressivos no remate; nas mulheres, a capacidade de agarrar a bola - incluindo mergulhar no chão para a apanhar - costuma surgir de forma mais natural.

UM TÉCNICO AGRÍCOLA, UMA DELEGADA DE INFORMAÇÃO MÉDICA, UM INVESTIGADOR DE CRIME FINANCEIRO

O plantel dos Ravens não parece, à primeira vista, uma seleção nacional. Parece antes uma lista de profissões: Henrique (26 anos), engenheiro informático; Simão Carrola (23), técnico agrícola; David Oliveira (25), engenheiro eletrotécnico; Ruben (31), investigador de crime financeiro; João Vaz (25), engenheiro informático; André Dias (24), biólogo; Rui Cardoso (48), técnico de informática; Edgar Duarte (25), engenheiro informático; Rui Rodrigues (28), desenvolvedor web; Rita (269, investigadora; Carolina Conde (28), delegada de informação médica e David Cardoso (41), que joga dodgeball há 12 anos e é, ao mesmo tempo, presidente da associação, selecionador nacional, treinador e jogador. Um acumular de chapéus que faz troça de si próprio: “Costumo dizer, em tom de brincadeira, que o que quero é que eles cheguem todos ao nível em que eu posso ser só o treinador e o cheerleader.” A idade mínima no plantel é 16 anos - uma rapariga -, e a máxima, 48.

Os jogadores a correr para ir buscar a bola no início de um jogo Os jogadores a correr para ir buscar a bola no início de um jogo

São sete da tarde e no Pavilhão Multiusos de Penela há gente de joelhos a marcar as linhas do campo com fita adesiva e a pendurar redes para que as bolas perdidas não vão parar às bancadas.

Chegaram quase todos ao mesmo tempo, muitos em boleias partilhadas, e fazem o aquecimento a rir, atirando bolas uns aos outros enquanto trocam as primeiras impressões sobre a semana. David Cardoso, apito ao pescoço, manda dividir o grupo para irem a jogo. Fica um de fora, sem discussão, e os restantes já estão em posição, prontos para o “combate”.

É aí que se percebe porque é que ninguém em Portugal precisa de manual de instruções para perceber o jogo.

Os mais novos arriscam saltos acrobáticos para se desviarem da bola; outros preferem apurar a técnica de a agarrar, quase sempre sem sucesso; há quem se atire ao chão para a deixar passar por cima, e quem use a própria bola que tem na mão como escudo. A meio de uma dessas jogadas, é Henrique Silva quem quase mergulha para tentar um catch e falha por centímetros. Um género de lance que, ao fim de três anos e alguns torneios internacionais, ainda o faz rir da própria falha.

Entrou no clube “antes de haver Ravens ou Associação”, por convite de amigos, numa altura em que só tinha jogado andebol e nunca dodgeball a sério: “A parte técnica do remate ajudou bastante nos primeiros momentos”, diz, “mas a parte tática, os movimentos de catch, é muito diferente.” Continua a achar a modalidade imprevisível ao ponto de o prender, porque “pode uma equipa dominar o jogo e haver um momento decisivo em que alguém agarra a bola e elimina quem rematou”. De repente, prossegue, “entra mais um jogador e o jogo fica mais equilibrado; é sempre até ao último momento”. Reconhece, sem drama, que o dodgeball português está “numa fase muito de incubação” quando comparado com o que já viu lá fora.

Rui Rodrigues e Rúben Fernandes (em 2º plano) tentam acertar com a bola nos adversários Rui Rodrigues e Rúben Fernandes (em 2º plano) tentam acertar com a bola nos adversários

Do outro lado do campo é fácil identificar Rita Fachada mesmo sem saber o seu nome: desvia-se da bola com um movimento seco de anca, quase sem sair do lugar. “No dodge sinto-me confortável", explica mais tarde, já fora do jogo, “mas tenho de melhorar o catch”. Entrou há três anos, por insistência de um vizinho que já treinava. Já vestiu a camisola de Portugal no Campeonato Europeu e, este ano, no World Beach Championship. É também a mais direta a apontar o que falta: mais raparigas, para poder haver equipa feminina, mais patrocinadores, e sobretudo mais competição em Portugal. “Há vários patamares, e isso nota-se quando estamos lá fora”, realça, admitindo que a parte mais dura do treino não é técnica - “é a caixa, é o cardio, isto puxa muito.”

No fundo do campo de jogo há uma jogadora que hesita mais do que os outros: é Carolina Conde, a chegada mais recente ao clube. Leva pouco mais de um mês de treinos. Foi convidada por Rita, sua vizinha. Veio sem saber nada sobre o que a esperava – “nem fui pesquisar, fiz mesmo questão de vir à descoberta” - e admite que a primeira impressão assustou: “As bolas a voarem de um lado para o outro.” Bastaram dois treinos para ficar agarrada, ao ponto de não querer sair do pavilhão - “Já são nove da noite, já acabou? Não vamos jogar mais um bocadinho?” Delegada de informação médica, garante que vai continuar, “100%”.

O QUE FALTA: PAVILHÕES, PATROCÍNIOS E MAIS PRESENÇA FEMININA

O crescimento tem sido feito apesar dos obstáculos, não graças a eles. A tempestade Kristin danificou parte das infraestruturas dos Ravens em Miranda do Corvo, obrigando o clube a reduzir os treinos dos três para dois por semana, uma limitação sentida sobretudo na preparação mais contínua para as competições internacionais. “Felizmente, aqui no município vizinho, em Penela, vão-nos facilitando o acesso ao pavilhão, para que possamos manter os treinos regulares”, nota David.

A equipa dos Ravens é mista e treina duas vezes por semana A equipa dos Ravens é mista e treina duas vezes por semana

O financiamento é outro ponto sensível: sem competição interna relevante em Portugal, todas as participações internacionais são custeadas pelos próprios atletas, com apoio pontual de pequenas empresas locais, câmaras municipais e juntas de freguesia. A APDB, por opção, não cobra quotas às equipas para não travar a criação de novos clubes; aos atletas, cobra apenas o mínimo necessário para pagar as infraestruturas de treino.

Para o futuro próximo, David trabalha em três frentes. A primeira é a formalização do dodgeball como desporto escolar. “A base vai passar pelas escolas. Já jogamos ao Jogo do mata; se conseguirmos formalizar como modalidade, conseguimos passar a ter um desporto escolar.” A segunda é, simplesmente, mais gente: sessões abertas ao público, mais equipas noutras zonas do país, à semelhança do que aconteceu em Alcochete. Já houve sessões em escolas de Aveiro, e está um novo núcleo a nascer perto de Vila Nova de Gaia, com jogadoras que já praticaram andebol, uma modalidade que “traz muitas skills que permitem às pessoas entrarem mais facilmente” no dodgeball. A terceira é a questão feminina: sem atletas suficientes, Portugal continua sem conseguir formar uma equipa só de mulheres para competições femininas ou mistas em maior escala.

O CRESCIMENTO DE UMA MODALIDADE COM POUCO MAIS DE 40 ATLETAS EM PORTUGAL

Hoje, Portugal tem dois clubes oficiais de dodgeball: os Ravens, em Miranda do Corvo, com 25 a 30 atletas ativos, e o Vulcanense Alcochete Dodgeball, no distrito de Setúbal, nascido no final de 2025 como secção do Vulcanense Futebol Clube.

É pouco, e David sabe-o melhor do que ninguém, sobretudo quando compara com o que viu lá fora: "Posso dizer que uma Bélgica, uma Holanda, já contam com umas centenas de atletas, e nós aqui, entre os dois clubes, neste momento, se calhar estamos a falar de 40 a 50 pessoas, enquanto nesses locais já conseguem ter ligas com oito ou nove equipas", acrescenta.

Os jogadores dos Ravens a treinar o ataque Os jogadores dos Ravens a treinar o ataque

Ainda assim, o pequeno grupo português “tem conseguido surpreender lá fora”, descreve David, com satisfação mal disfarçada. A primeira saída internacional aconteceu ainda antes de a associação existir formalmente: outubro de 2022, Sport Fest Poreč, na Croácia. Nos anos seguintes vieram torneios em Itália e na Irlanda, dois Campeonatos da Europa e uma estreia em Campeonato do Mundo, em Graz, onde Portugal terminou entre os vinte primeiros do mundo - “foi uma semana dura, mas fantástica”, resumiu David É desse período que fica também a melhor prova de como se gere uma modalidade amadora em part-time: nas contas de David, a seleção terminou 7ª entre 14 equipas no primeiro Europeu Ocidental, em Paris; no arquivo oficial da APDB, ficou em 6º e 15º lugar, entre 16. A discrepância entre a memória do selecionador e o arquivo da federação é, ela própria, um pequeno retrato do que é gerir uma modalidade amadora em part-time. David é, ao mesmo tempo, presidente da associação, selecionador nacional, treinador e ainda jogador. Não há gabinete de estatística, há um homem a tentar lembrar-se de tudo.

Este ano, no Regional Europeu da Zona Oeste, em Ghent, na Bélgica, chegou o resultado mais significativo até hoje: 4.º lugar com a equipa masculina - foi a primeira vez que Portugal chega a uma meia-final internacional - e um 11.º posto com uma equipa mista finalmente completa, três raparigas e três rapazes. Um resultado que ganha ainda mais relevo por Portugal competir há apenas dois anos contra nações com, nas palavras de David “vários anos de experiência competitiva.”

MENOS INDIVIDUALISMO E MAIS TÁTICA

Uma dessas experiências chegou a Portugal em nome próprio. Na última competição internacional, a seleção contou com Kevin Gomes, 35 anos, jogador francês de pai português, que perguntou a David se podia alinhar assim que soube que Portugal tinha seleção: “É elegível, apesar de ter sido internacional francês, e é um orgulho que tenha escolhido jogar connosco.” Kevin respondeu às nossas perguntas por WhatsApp - não fala português - e contou que conheceu o dodgeball da forma mais improvável de todas: pelo mesmo filme de 2004 que, décadas antes, tinha inventado a lenda das cabeças decapitadas chinesas. Começou a jogar a sério em 2016/17, no Orleans Dodgeball Club, e um ano depois já representava a seleção francesa. Desde 2024 que viaja a Portugal uma ou duas vezes por ano, antes das competições importantes, para treinar com os novos companheiros de seleção, onde foi, garante, “muito bem acolhido”. É ele quem melhor resume a distância que ainda separa as duas seleções: “O estilo de jogo é semelhante, mas o dodgeball francês é mais tático, enquanto o português é mais físico e individualista.” O ponto forte de Portugal, na sua análise, é ser “um grupo jovem, motivado e atlético, com jogadores com habilidades impressionantes de esquiva”; o que falta é “experiência e nível tático, principalmente na gestão do ritmo de jogo, e mais jogadores disponíveis.”

Simão Carrola salta para fugir de uma bola, sob o olhar de Rita Fachada Simão Carrola salta para fugir de uma bola, sob o olhar de Rita Fachada

É o mesmo pavilhão de Penela que este fim de semana troca o treino semanal pelo maior momento do calendário português: a 4.ª edição do Torneio Internacional de Dodgeball, organizado pelos Ravens, com nove equipas em competição - três portuguesas, quatro inglesas, uma húngara e uma neerlandesa -, perto de 100 atletas, e a promessa de um contacto direto com níveis e estilos de jogo que, de outra forma, Portugal só encontraria fora de portas. Ao longo das suas edições anteriores, o torneio já trouxe a Portugal equipas de mais de uma dezena de países, de Espanha à Irlanda, da Escócia à República Checa, com atletas a chegar também dos Estados Unidos e da Hungria. Em paralelo, prepara-se já a participação portuguesa no Campeonato do Mundo deste ano, na Tailândia, ainda sem garantias de reunir os apoios necessários para lá chegar.

É a esse mundo, ainda pequeno mas em expansão, que Portugal se tenta agarrar: uma federação mundial, a World Dodgeball Federation, com cerca de 70 países-membros e um Campeonato do Mundo a cada dois anos - o próximo em Banguecoque, em dezembro -; uma Áustria que domina por completo as categorias de cloth (jogada com bolas de tecido), as mesmas que se jogam em Portugal, e que também sedia a federação europeia; um Canadá e uns Estados Unidos que fazem o mesmo nas categorias de foam (bolas de espuma); e uma Inglaterra em ascensão, com sete das nove medalhas do último Campeonato da Europa Ocidental. É um crescimento real - só em dezembro de 2025 entraram 14 novas federações -, mas ainda sem chancela olímpica: o Comité Olímpico Internacional continua sem reconhecer o dodgeball, ainda que o Conselho Olímpico da Ásia já lhe tenha aberto uma porta, ao incluí-lo no seu programa continental no lugar do kho kho.

Simão Carrola lança uma bola em direção a Rui Rodrigues (de costas) Simão Carrola lança uma bola em direção a Rui Rodrigues (de costas)

Talvez seja essa a ironia mais bonita de toda a história: um jogo cuja origem ninguém consegue fixar num só lugar, continua em Portugal a caber quase todo à guarda de um só homem, David Cardoso, que é também, sem ele o dizer, o maior risco que o dodgeball português corre, porque para o jogo repetir, à escala do país, a mesma dispersão de origens que teve pelo mundo, vai precisar de mais gente disposta a chegar cedo a um pavilhão para pendurar redes e marcar linhas com fita-cola. Mais carolas como ele. Sem eles, fica só um jogo bonito, à espera de quem continue a jogá-lo.