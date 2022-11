O que se sabe do nosso (lento)

regresso às ruas, setor a setor

O Governo anunciou o plano de desconfinamento em Portugal, que arranca no início da semana, mas faseadamente e por alguns meses. Aqui explicamos as certezas e interrogações. Guia para o novo normal, no comércio, cultura, igrejas, passeios, deslocações, educação, restauração e bares, saúde e desporto, mas também na saúde