O adeus ao carvão

Da central vê-se a vastidão no horizonte, e, ao mesmo tempo, a ausência de algo palpável. O concurso que definirá o futuro da central está em aberto (fechado mesmo está o capítulo do carvão: o projeto de reconversão terá obrigatoriamente de recorrer a energias renováveis), e assim vai permanecer até 17 de janeiro. Depois, terá ainda de decorrer o tempo necessário para avaliar as propostas entregues, apesar de as operações cessarem já no final de novembro.



O maior acionista, a Trust Energy, via na biomassa a melhor solução transitória, para aproveitar a infraestrutura e o conhecimento dos trabalhadores. Esperava manter desta forma 130 dos 150 funcionários. A esta tecnologia, queria juntar a energia solar e, num futuro mais distante, passar para a aposta nos combustíveis sintéticos ou no biometano. Esta última parte do projeto não está completamente definida. Foi este o plano apresentado ao Governo em julho, em resposta a uma solicitação do Executivo que havia chegado em maio. Mas a hipótese de um concurso já estava viva na esfera pública desde junho do mesmo ano, explicam os responsáveis, que não veem justificação para o Governo ter avançado com esta opção.



O acionista minoritário, a Endesa, quer investir aqui 600 milhões de euros no armazenamento através de baterias, no hidrogénio verde e numa central solar. Os restantes projetos e concorrentes são ainda uma incógnita.