III Ronda dos quatro caminhos

O carro da polícia para junto a uma casa em frente ao mar. Portas e janelas foram tapadas a tijolo, mas há uma pequena entrada nas traseiras que foi isolada com tábuas de madeira. “É por aqui que eles vão”, e Zoë aponta a lanterna para o buraco. Uma vez entrámos aqui e demos com uma sala que era usada como casa-de-banho e estava infestada de fezes. Os vizinhos não aguentaram mais e decidiram emparedar as casas pelas próprias mãos. Mas não funciona.”

Na povoação existem quatro bairros. A gare, onde vivem os pescadores, a zona cercana à igreja, habitada por trabalhadores portuários, a marina, onde vivem os altos quadros das empresas de transportes, e a praia, onde belgas de todo o país têm as suas casas de férias. É neste último quarteirão que as coisas são piores. “Quando o frio a chuva aperta, eles simplesmente partem um vidro e entram. Roubam a roupa, a comida e dormem ali, estão abrigados.”

São nove da noite quando os inspetores Jaymie Ide e Zoë Miot chegam à praia de Zeebrugge. No momento em que começam por inspecionar as dunas, abate-se uma carga de água sobre a vila belga. “Aqui não hão de estar, com este tempo”, diz o agente. “De certeza que foram procurar refúgio – e quando os migrantes procuram refúgio, nós temos problemas.”

No último ano a tensão cresceu entre os migrantes e os 20 mil habitantes de Zeebrugge. “Em 2016 começaram a chegar pessoas da Síria, do Iraque e do Afeganistão e pode dizer-se que houve uma certa solidariedade porque os seus países estavam em guerra. Mas neste momento temos sobretudo gente do Norte de África, que vem por motivos económicos. E as pessoas estão fartas deles”, considera o inspetor Ide.

No relatório policial do último mês vê-se que argelinos, líbios, marroquinos e tunisinos representam mais de metade das detenções. Durante o ano de 2019, o partido de extrema-direita flamengo Vlaams Belang organizou uma série de manifestações de protesto na cidade e, nas eleições federais de maio, subiu de 5 para 16%, tornando-se a segunda força política na região. “Qualquer crime que se cometa aqui acende o rastilho do ódio. É por isso muito importante que façamos uma vigilância eficiente.”

Dentro do porto manda a polícia federal, mas as ruas de Zeebrugge são deles, da polícia de Bruges. Então a ronda continua pela igreja, onde os agentes vão pedindo os papéis aos migrantes que encontram no caminho, e como a chuva não para acercam-se do bairro dos pescadores. Algumas embarcações foram trazidas para terra firme, o que as torna um alvo apetecível para dormir. “Cá está”, grita o inspetor Ide depois de subir a bordo do “Twee Honden”, ou “Dois Cães”. Há um vidro partido, uma porta que se abre por dentro, um retrato de família que foi deixado para trás. “Quem aqui esteve já partiu. Muito possivelmente já está em Inglaterra.”