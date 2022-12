As barragens da discórdia

COMO FOI ESTRUTURADA A VENDA DAS BARRAGENS

Dois dias antes de ser anunciada a escolha do comprador das barragens, o consórcio liderado pela Engie constituiu em Portugal, a 17 de dezembro de 2019, a empresa Águas Profundas, veículo que viria a ser usado para a aquisição das centrais hidroelétricas.

Do lado da EDP, o grupo português avançou a 25 de agosto de 2020 com o projeto de cisão das seis barragens, que eram propriedade da EDP - Gestão da Produção de Energia. Já então o projeto de cisão, publicado no Portal de Justiça, identificava a futura empresa a criar para absorver esses ativos: Camirengia Hidroelétricos SA.

Essa cisão passaria pelo "destaque do património afeto às unidades de negócio autónomas", relativas aos seis aproveitamentos hidroelétricos. Para a nova sociedade, a Camirengia, passariam os ativos, passivos, posições contratuais e posições fiscais de cada uma das barragens.

O projeto de cisão referia que "considerando a multiplicidade de posições contratuais, direitos obrigacionais, relações jurídico-laborais, licenças administrativas e contratuais e protocolos, especialmente afetos aos ramos de atividade cindidos, a cisão projetada, estando sujeita ao princípio da transmissão universal de direitos e obrigações, apresenta-se como sendo a operação que, do ponto de vista jurídico, se revela mais simples e linear para alcançar o desiderato pretendido".

Se no plano jurídico o modelo de venda estava definido (cisão dos ativos da EDP Produção para uma nova empresa, que seria vendida à sociedade recém-criada pelo consórcio comprador), a EDP ainda tinha de aguardar pela autorização da transmissão das concessões do domínio hídrico, que precisava de "luz verde" da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em novembro de 2020, o Ministério do Ambiente, na altura liderado por João Pedro Matos Fernandes, anuncia a aprovação da transmissão da concessão dos aproveitamentos hidroelétricos, com parecer favorável da APA. Isso leva a EDP a constituir a 16 de dezembro de 2020 a Camirengia (a tal sociedade já prevista no projeto de cisão de agosto). No dia seguinte, 17 de dezembro, a EDP comunica ao mercado a conclusão da venda das barragens.

A 18 de dezembro a Camirengia Hidroelétricos SA regista alterações ao seu contrato social e passa a ter como presidente do conselho de administração o gestor escolhido pela Engie para liderar o projeto, Bertrand Fauchet. Nos dias seguintes o consórcio liderado pela Engie faz na sociedade Águas Profundas SA (constituída um ano antes) uma emissão de obrigações e um aumento de capital, mudando o nome da empresa para Movhera I - Hidroelétricas do Norte.

A Movhera I acabaria por absorver a Camirengia (a empresa criada pela EDP para deter as seis barragens e vendida ao consórcio francês), mas o negócio só se completaria no início de 2021. A 25 de janeiro desse ano a Camirengia, já nas mãos dos franceses, regista o projeto para ser incorporada na Movhera I.

A 2 de março a Camirengia muda de nome para Movhera II e a 3 de março de 2021 é incorporada, finalmente, na Movhera I. Estava concluído o processo, também do lado do comprador. Mas o negócio ainda faria correr muita tinta.

AS ACUSAÇÕES DE FUGA AOS IMPOSTOS

O negócio da venda das barragens levantou discussões acesas sobre se a transação foi montada de forma a evitar o pagamento de impostos. A contestação veio principalmente do Movimento Cultural da Terra de Miranda, interessado em que uma operação daquela dimensão pudesse trazer de facto benefícios à região nordeste do país.

Criado em 2020, o Movimento Cultural da Terra de Miranda veio defender que o negócio das barragens fosse acompanhado de contrapartidas para a região de Miranda do Douro. O grupo nasceu com um manifesto, inicialmente subscrito por um conjunto de nove associações e mais de uma dezena de signatários individuais, entre os quais se incluíam José Maria Pires (professor universitário e gestor tributário no Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, da Autoridade Tributária) e Aníbal Fernandes (antigo presidente executivo do consórcio eólico Eneop, de que a EDP era acionista).

E em novembro desse ano, após o Governo dar "luz verde" à operação entre a EDP e a Engie, o mesmo movimento manifestou a sua preocupação de que a conclusão da transação ainda em 2020 poderia resultar na ineficácia de um mecanismo aprovado na votação do Orçamento do Estado para 2021, que passava pela transferência para um fundo autónomo da receita associada ao Imposto do Selo do trespasse das barragens, com uma verba estimada em mais de 100 milhões de euros.

Em dezembro o Movimento Cultural da Terra de Miranda volta à carga, classificando o negócio das barragens como "uma operação de planeamento fiscal agressivo, da qual resulta uma isenção de todos os impostos que incidem sobre uma transmissão de 2,2 mil milhões de euros". O movimento lembrou nessa ocasião que já em setembro tinha alertado o Ministério do Ambiente da possibilidade de uso de expedientes pelas empresas envolvidas para fugir ao pagamento de impostos. E também o Bloco de Esquerda apontaria baterias ao negócio das barragens.