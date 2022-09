A fuga de mais de 740 mil pessoas da minoria étnica muçulmana rohingya, de Myanmar, fez com que nascesse no sul do Bangladesh o maior campo de refugiados do mundo. Em apenas três meses. São hoje 1,2 milhões de pessoas dependentes de assistência humanitária Reportagem multimédia Paula Alves Silva,

em Chittagong, Bangladesh Há nos olhos raiados de Jamila uma tristeza profunda. “Quando me lembro da situação em Myanmar quase choro.” Pausa. As frases chegam devagar e sem força. Saem dos seus olhos mais palavras do que as que a boca carrega. Não precisaria de falar para que se entendesse a dureza impregnada nos seus 50 anos. “Incêndios, pessoas chacinadas, casas queimadas, pessoas violadas.” Perdeu o marido. O irmão. A irmã. “Foram mortos pelos rakhines.” Ela, as quatro filhas, os dois filhos e o neto conseguiram fugir. Embrenharam-se floresta dentro durante quatro dias até alcançarem a margem do rio Naf. “Sem comida. Sem água”, lembra sentada numa cadeira de plástico à entrada da casa de bambu que lhe serviu de teto no último ano e meio de vida. Para aqui chegar, ao Bangladesh, faltava-lhe ainda esperar cinco dias na margem do rio até que lhes fosse possível fazer a travessia de barco. Foram necessárias 12 horas para chegar, por fim, ao país. “Sofremos muito. Tínhamos fome. Tivemos de beber água salgada.” Regressamos a agosto de 2017, quando uma vaga de violência explodiu no Estado de Rakhine, em Myanmar, entre militares birmaneses e a minoria muçulmana rohingya. Foi este conflito que fez com que nascesse na divisão de Chittagong, Bangladesh, o maior campo de refugiados do mundo. “Eram ondas e ondas de pessoas a chegar sem parar.” Um anos depois a memória de Sunee Singh, responsável pelo departamento político do Programa Alimentar Mundial (PAM), continua bem fresca. “Chovia e eles estavam completamente molhados. Todos choravam. Fiquei chocada e pensei que aquele era um momento que só vemos nos filmes. Não tínhamos comida para todos. Em 2016 tivemos um pequeno influxo de cerca de 75 mil pessoas. Estávamos à espera de algo semelhante ou um pouco mais.” Chegaram mais de 745 mil pessoas em três meses. Terrível poderá não ser palavra suficiente para descrever as histórias vividas pelos rohingya. Fatama Begum, 33 anos, foi violada por cinco homens. “Primeiro mataram o meu irmão. Depois atiraram-me para o lado e um rasgou-me as vestes, agarrou-me pela boca e manteve-me quieta. Espetou-me uma faca e manteve-a ali enquanto os homens me violaram.” Sobreviveu. A filha de Hassina, com um ano, não. Foi retirada dos braços da mãe e atirada viva para uma fogueira onde os corpos dos homens que haviam sido mortos eram queimados. Hassina, de 20 anos, e outras mulheres foram levadas depois até uma casa onde foram violadas, esfaqueadas e pontapeadas. A casa foi depois incendiada, mas ela acordou a tempo de fugir. As outras não.

Jamila Há nos olhos desta mulher uma tristeza profunda. Antes dos 50 anos, viu o marido e dois irmãos serem assassinados pelos rakhines

De acordo com os Médicos sem Fronteiras e a Human Rights Watch (HRW ) mais de metade das vítimas de violação em tratamento nos campos têm menos de 18 anos, algumas menos de 10 anos. Não se sabe o número total de vítimas. Referem-se milhares. Só ao Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, foram reportados mais de 10 mil casos. O acesso a elas está vedado aos jornalistas, seguindo o protocolo internacional para que o trauma não seja repetidamente revivido. Apesar do apoio psicológico, 20% da população do campo ainda apresenta problemas do foro mental, segundo dados do ACNUR.“O estado em que chegaram era gravíssimo.”, recorda Manuel Pereira, coordenador de emergências da OIM em Cox Bazar. “Em termos de resposta humanitária, a pressão das pessoas a chegar não tem muitos precedentes.” 52% eram mulheres. Mais de meio milhão crianças. Durante o denominado estado de emergência, organizações governamentais e não-governamentais trabalharam em conjunto para dar resposta ao monstruoso influxo de pessoas: providenciar cuidados de saúde básicos, abrigo, alimentação e água, preparar o terreno para as chuvas fortes. “Foi uma resposta muito em cima do joelho para garantir que as pessoas tinham os mínimos.”, explica Pereira. O maior campo de refugiados do mundo Os rohingyas foram acampando entre Teknaf e Palong Khlai, dois territórios do Bangladesh separados por mais de 50 quilómetros e embrenhados no santuário de vida selvagem de Teknaf. A vegetação teve de ser destruída para que dos montes se fizesse casa para o maior influxo de refugiados que o mundo presenciou na sua História. Aí nasceram 33 campos, adicionados aos refugiados que já se haviam instalado no local anteriormente a 2017, perfazendo um total de 909 mil rohingyas. Mas os cálculos incluem ainda as comunidades afetadas pelo influxo, levando a que o número ultrapasse o milhão — 1,2 milhões de pessoas dependente de assistência humanitária. Os números catapultaram o Bangladesh para o topo mundial das crises humanitárias, atribuindo a este território o título de maior campo de refugiados do mundo. CASAMENTO PRECOCE DE RAPARIGAS Do topo de um dos montes em Kutupalong, a cerca de uma hora de Cox Bazar, seria fácil imaginar que a vida se havia aqui instalado há anos. O pó amarelo levado pelo vento quente e forte cobriu os plásticos que formam paredes e tetos em conjunto com o bambu. Os olhos perdem-se na imensidão dos campos. Há pontes e escadarias feitas em bambu, estradas de tijolo, placas de localização, campos de futebol improvisados, centros de saúde e de distribuição de comida, escolas, mercados, barbeiros, pequenos cafés, muita construção que prepara os campos para a época das monções. Chamar-lhe cidade seria desajustado, dizer organizado é “demasiado forte”. Manuel Pereira prefere a palavra “estruturado”, um terreno gigante onde a vegetação começa a surgir e uma ou outra árvore se manteve hirta.

É necessário descer o monte para se entender as muitas dificuldades. O risco de cólera e de outras doenças infetocontagiosas permanece. Faltam ainda estradas, pontes, centros de alimentação e saúde em lugares estratégicos. Falta reconstruir e reforçar os abrigos, melhorar a iluminação, preparar os terrenos para as cheias, reflorestar. E falta aumentar o número de postos de abastecimentos de água, melhorar o escoamento de efluentes, com consequências no ambiente, na qualidade da água e na saúde. É um leque de trabalhos que conta com a participação dos refugiados. Combater o tráfico humano Descendo o monte até ao campo 4 entramos no Centro de Mulheres. Escondem-se os rostos entre os lenços. Um sorriso tímido aqui e ali. A cabeça voltada para o chão. Aqui não há homens. Ouve-se o barulho das muitas máquinas de costura vindo de uma das salas do centro, um refúgio da vida, um espaço que pretende dotar as raparigas de qualificações e oportunidades. Sunee Singh, do PAM, criou o primeiro programa mundial de resiliência para mulheres em campos de refugiados, em parceria com outros programas das Nações Unidas e o Governo do Bangladesh. “As mulheres foram as mais afetadas e percebi que, além do apoio psicológico, era necessário providenciar um acompanhamento especializado.” Aqui ensina-se a costurar, a fazer pintura de panos e a arranjar telemóveis. “Estamos a dar-lhes algo que elas nunca tiveram, algo que vai para lá da sobrevivência. Estamos a dar-lhes dignidade, a contribuir para a economia local e do campo.” Num dos cantos, um pequeno grupo de mulheres junta-se em redor de uma mesa onde se acumulam peças de telemóveis antigos. Ummesalina, olhos presos ao chão, está a aprender a arranjar telemóveis. “Nós encarámos tantas adversidades até chegarmos à margem. Chovia e os montes foram tão difíceis. Aqui somos felizes.” A voz jovem treme por trás da burqa, mas não lhe falha. “Quando ouvi falar do serviço que estava a ser providenciado no Centro de Mulheres disse à minha mãe que era importante vir e ser uma mulher qualificada”, conta enquanto esconde o rosto e fala repetidamente do irmão e da irmã que ainda se encontram em Myanmar. “É muito importante ser educada, porque quando nos casarmos as nossas crianças serão também educadas”, acredita. Na sala ao lado, cheia de tecidos coloridos e antigas máquinas de costura pintadas com flores, as palavras de Khaleda demonstram já a transformação pessoal ocorrida nos últimos meses: “Ser educada permite-nos ser resilientes, ter autoconfiança, fazer parte das decisões da comunidade. Nós não sabíamos sequer escrever o nosso nome”, conta, escrevendo a sua assinatura num caderno, ar orgulhoso e letra vinda de mãos ainda pouco acostumadas ao peso da caneta.

Ummesalina Tem 18 anos e demorou 11 dias a chegar ao Bangladesh: “No Myanamar não tínhamos liberdade nenhuma. Vivíamos com medo das perseguições. O nosso gado era chacinado e eram-nos exigidos subornos para tudo. Eu vi os militares matarem o meu pai na minha casa.”

É preciso mais meia hora de viagem para abandonar o grande complexo de Kutupalong-Balukhali onde vivem quase 750 mil pessoas, passar por campos de arroz e estradas em terra batida para chegar ao campo 22, onde o isolamento é visível e as condições de vida ainda mais precárias. As raparigas caminham uma hora para chegar ao Centro de Mulheres deste campo. Sentadas em fila, pedem mais, de olhar determinado. Mais centros, mais máquinas. Ao lado das instalações, Laila, viúva e mãe de três filhos, mostra-nos embevecida a sua horta, fruto das sementes dadas pelo programa. É um quadrado de terra que lhe alimenta a família e lhe gera dinheiro no bolso. Cerca de cinco euros que lhe transformam a vida. Existem 226 mil mulheres no campo com mais de 18 anos. O programa do Centro de Mulheres iniciado em julho de 2018 chega, por agora, a seis mil mulheres, com um custo de 200 dólares por pessoa [cerca de 175 euros]. Até ao final de 2019 o objetivo é, combatendo a falta de terrenos e financiamento, aumentar o número de atividades, passar de 10 a 14 centros e envolver 15 mil pessoas, incluindo homens. A questão cultural é, porém, ainda uma grande barreira. As mulheres não tiveram acesso a educação, sofrem um grande isolamento social, são vítimas de violência de género e discriminação étnica. O programa foi apresentado porta a porta. Inicialmente cerca de 5% das mulheres desistiram. Foram proibidas pelo pai ou pelo marido, engravidaram, mudaram de campo. A par da aprendizagem cada mulher recebe cerca de 10 euros em forma de e-voucher, um incentivo que, pretende-se, funcione como motivador de participação e colmate alguns dos grandes problemas atuais que assolam os campos: tráfico humano, prostituição, trabalho forçado e casamento precoce. A responsável pelo programa explica: “Mulheres, homens e crianças viveram debaixo de uma monitorização muito restrita, de ação e mobilidade, o que os torna muito inocentes e ingénuos, especialmente as raparigas e mulheres que não tiveram muita exposição. Por isso, é fácil enganá-las, dar-lhes esperança. É fácil levá-las para uma teia de crimes.”