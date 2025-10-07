Há 60 concelhos no país onde o número de nascimentos por mil habitantes supera a média nacional: metade desses municípios localizam-se nos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, embora Santarém e Beja também tenham destaque.

Além do concelho da Amadora, também Odivelas, Entroncamento, Loures, Sintra, Moita e Seixal superam uma taxa bruta de natalidade de 11 nascimentos por mil habitantes. No extremo oposto estão municípios nos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu. Há sete locais onde a taxa é menos de metade da média nacional: Carrazeda de Ansiães, Pinhel, Corvo, Alcoutim, Alfândega da Fé, Sabugal e Penedono.

Em Portugal, os nascimentos caíram para menos de metade em 60 anos e o necessário para a substituição de gerações (2,1 filhos por mulher) deixou de ser garantido em 1982. Atualmente, esse índice de fecundidade é de 1,4 filhos por mulher. Com a maternidade a ser cada vez mais tardia, o nascimento do primeiro filho fica mais próximo do limite biológico da fertilidade da mulher, o que reduz a probabilidade de se ter mais do que um filho, explicam os demógrafos.

A quebra de nascimentos faz diminuir o número de jovens, o que, associado ao aumento da esperança de vida, agrava o envelhecimento da população, trazendo grandes desafios ao país. Em 2024, existiam 192 idosos por cada 100 jovens em Portugal.

VEJA A LISTA COMPLETA: