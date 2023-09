Quer ser agente FIFA? Então terá de superar um exame com perguntas semelhantes às que aqui apresentamos. A partir de 1 de outubro, para ser empresário de jogadores ou treinadores de futebol, terá de ser aprovado neste teste para obter uma licença, que se tornará obrigatória a partir do próximo mês.

A prova dura uma hora, com 20 questões de escolha múltipla, sendo preciso acertar 75% das perguntas para passar. Em abril, houve um primeiro exame, mas só 52% dos candidatos em todo o mundo conseguiram ser aprovados. Quem não passou em abril ou não se apresentou tem, agora, nova oportunidade.

A grande razão para que cerca de metade dos candidatos tenham chumbado em abril foi a falta de preparação, diz Gonçalo Almeida, advogado especialista em direito do desporto e juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA, que organiza, em parceria com a Universidade Europeia, um curso de preparação para o exame. É, justamente, o jurista quem dá as respostas neste teste que lhe propomos.

Para negociar transferências, renovações de contrato e demais atividades da vida de um empresário será preciso ter esta licença, ainda que Gonçalo Almeida, em entrevista à Tribuna Expresso, lamente que continue a haver "falta de noção" sobre o novo regime jurídico, já que os agentes acreditam que irão "conseguir trabalhar sem licença".

Almeida, que fará parte do organismo da FIFA que decidirá dos litígios com dimensão internacional que oponham agentes licenciados FIFA a jogadores, clubes, ligas ou federações, garante que a fiscalização será efetiva e os representantes se vão aperceber disso "com prejuízos próprios".

A matéria que vai a teste engloba cerca de 700 páginas. A licença para agente é internacional, sendo válida para trabalhar em todo o mundo. Em abril, houve 147 candidatos que se apresentaram a exame na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, com o custo de €200 por pessoa.