2026, quantos feriados (e pontes) nos trazes?

O ano começa a uma quinta-feira, permitindo um arranque de ano próximo de um fim de semana. Fevereiro continua sem feriados nacionais, mas traz o Carnaval, que em 2026 se assinala a 17 de fevereiro. Não é um feriado oficial, mas o Governo costuma decretar tolerância de ponto, e muitas empresas também dão o dia aos seus trabalhadores.

Em abril, há a Sexta-feira Santa (3 de abril). Este ano o 25 de Abril é a um sábado. Já o Dia do Trabalhador (1 de maio) é a uma sexta-feira, permitindo um fim de semana prolongado e uma semana de trabalho de quatro dias.

Em junho é possível maximizar dias consecutivos de descanso. O Corpo de Deus, que em 2026 ocorre a 4 de junho, calha como sempre numa quinta-feira e o Dia de Portugal (10 de junho) assinala-se a uma quarta-feira. A junção destes feriados com alguns dias de férias pode permitir pausas longas — sobretudo para quem vive em municípios que celebram Santos Populares durante esse período.

Em agosto, a Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto) calha a um sábado, pelo que não permite um dia de descanso extra. Já no outono, a Implantação da República (5 de outubro) é a uma segunda-feira. Por outro lado, o Dia de Todos os Santos (1 de novembro) é num domingo, eliminando, mais uma vez, eventuais oportunidades de descanso prolongado.

O mês de dezembro, ainda assim, oferece oportunidades para aproveitar feriados. A Restauração da Independência (1 de dezembro) celebra-se a uma terça-feira, e o Dia da Imaculada Conceição (8 de dezembro) ocorre também a uma terça-feira, proporcionando fins de semana alargados com apenas um dia de férias extra. O Natal, em 2026, celebra-se a uma sexta-feira, permitindo ainda mais margem para descanso ou pequenas viagens de inverno.